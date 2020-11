În ce condiții vor ajunge dozele de vaccin anti COVID-19 în România, anul viitor. Care este planul Guvernului

Klaus Iohannis a declarat marți, 3 noiembrie, că România va primi peste 10 milioane de doze de vaccin in primăvara anului viitor. Trei producători europeni vor livra dozele, dupa aprobarea Agentiei Europene a Medicamentului.

Președintele Centrului pentru Inovatie în Medicină, dr. Marius Geanta, declară că este vorba de contracte cu trei producători europeni pentru care Comisia Europeană a încheiat contracte. Producătorii asteaptă intrarea studiilor clinice în faza 3 și abia apoi decizia Agenției Europene a Medicamentului pentru punere pe piață.

în ceea ce priveste imunizarea, vicepreședintele Societății Romane de Epidemiologie dr. Emilian Popovici a declarat că imunizarea colectivă de 70% se va obține doar prin vaccinare și infectare, iar vaccinarea populației va grăbi imunizarea „de turmă”, condiția să ieșim din pandemie.

La nivel european, situatia epidemiologica este exploziva. La mijlocul saptamanii, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel catre statele europene pentru o coordonare mai stransa a eforturile de control a pandemiei, dar si a strategiei de testare. Leyen a precizat si ca sunt necesare „masuri indraznete care sa fie luate acum sa ajute la salvarea de vieti si la protejarea mijloacelor de subzistenta. (…) Nu e momentul sa ne relaxam. Acest Craciun va fi un Craciun diferit”. Livrarile de vaccin, a mai precizat Leyen, sunt asteptate pentru luna aprilie anul viitor.

Mai mult, Ursula von der Leyen a mai cerut statelor membre ale UE să-și coordoneze strategiile de testare, dar și sa foloseasca mai mult testele antigen rapide. Layen a precizat ca oferta, la nivel global, este redusa in raport cu cererea. „Actualele lipsuri in capacitatea de testare necesita actiune rapida”, a declarat Leyen.

De asemenea, Executivul comunitar a anuntat saptamana trecuta achizitia a 22 de milioane de teste antigen pentru nevoile imediate ale statelor UE, iar acum le solicita acestora sa cumpere mai multe teste prin scheme comune de achizitie. Comisia Europeana mai doreste ca statele membre sa aplice reguli comune de testare pentru calatori la sosirea in tara si reguli de carantina comune.

Dupa declaratiile presedintei Comisiei Europene, presedintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca tara noastra „se confrunta cu cifre ingrijoratoare si autoritatile se adapteaza permanent prin noi masuri. In acest context, ne punem cu totii mari sperante in dezvoltarea unui vaccin sigur anti-Covid-19, iar eforturile facute la nivel international confirma dorinta de a avea acest vaccin”.

Presedintele a mai precizat ca la nivelul ministerului exista o strategie de vaccinare in Romania care prevede etapele de vaccinare, precum si reteaua de stocare si distributie. De asemenea, medicii de familie vor fi instruiti. Din cauza cererii ridicate la nivel mondial, vaccinul va ajunge in tarile europene in mod etapizat. Presedintele a mai declarat ca „situatia epidemiologica la nivelul tarilor europene se degradeaza rapid si populatia este expusa unui risc major de infectare cu Covid-19.”.

Comisia Europeana, acorduri de achizitionare cu trei producatori europeni inainte de aprobarea Agentiei Europene a Medicamentului

Cat priveste dozele de vaccin despre care a vorbit presedintele Klaus Iohannis, dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina a precizat ca in prezent sunt in derularea diferite proceduri necesare pana la punerea acestora la dispozitia statelor membre, contracte semnate cand inca vaccinurile nu au primit aprobarea Agentiei Europene a Medicamentului.

„Comisia Europeana a incheiat acorduri de achizitionare a vaccinurilor anti-Covid cu trei dintre producatorii care dezvolta vaccinuri, chiar inainte de aprobarea acestora de catre Agentia Europeana a Medicamentului. Este o practica noua pentru Comisie, atat pentru ca aceste acorduri sunt incheiate cu mult timp inainte ca vaccinurile sa finalizeze studiile clinice, dar si pentru ca vizeaza o achizitie pentru toate statele membre. Primele aprobari, pentru folosirea de urgenta a vaccinurile, este asteptata la finalul acestui an sau inceputul anului 2021, iar asteptarile sunt ca vaccinurile sa fie indicate catre grupurile aflate la mare risc de a face infectia, cum ar fi personalul medical”, declara dr. Marius Geanta.

Geanta a mai precizat ca, dupa aprobarea AEM, Comisia Europeana „va achizitiona propriu-zis vaccinul sau vaccinurile (daca se afla pe lista celor cu care s-au incheiat deja contractele) si le va distribui catre statele membre, probabil in baza unui set unic de criterii. Acelasi mecanism al achizitiilor in comun, fie de catre Comisie, fie de catre statele membre, ar putea sa functioneze si pentru achizitia testelor antigenice SARS-CoV-2 de generatie noua, indicate de OMS, a caror calitate a crescut comparativ cu testele similare de la inceputul pandemiei. Aceste teste antigenice pot avea valoare pentru utilizarea, de exemplu, la Unitatea de Primiri Urgente a unui spital, pentru triaj si orientarea diagnosticului, sau pentru testarea la nivel populational, in scop preventiv”.

Imunizarea de turma va fi posibila prin infectare si vaccinare

Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie dr. Emilian Popovici a declarat ca exista „vaccinul nord-american ARN, produs de Pfizer, un vaccin foarte modern, de cercetare actuala, iar in Europa, vorbim despre cel produs de AstraZeneca, in colaborare cu Universitatea Oxford, un vaccin adeno-virus modificat si care nu se poate multiplica in celula umana, dar care confera protectie fata de Covid-19. Ambele confera protectie la persoane varstnice si deci si la restul grupelor de varsta. Probabil, administrarea va fi in 2 doze la un interval de timp. Vorbim de prima vaccinare de initiere, iar a doua doza – booster, de intarire a imunitatii post-vaccinare. Vaccinarea este cea care da speranta pentru dobandirea imunizarii de turma/colectiva. Imunizarea colectiva se dobandeste atunci cand 70% din populatie trebuie sa treaca prin infectie si/sau vaccinare – abia atunci vorbim despre imunitate post-infectioasa si/sau post-vaccinala. Imunitatea colectiva se dobandeste daca se indeplinesc aceste conditii”.

Comisia Europeana a semnat contract cu AstraZeneca pentru 300 de milioane de doze, si posibilitatea de a cumpara inca 100 de milioane de doze direct de catre statele membre, in functie de proportia populatiilor; Sanofi-GSK pentru 300 milioane de doze; si Janssen Parmaceutica NV, companie a concernului Jonhnson&Johnson, pentru 200 milioane de doze, statele mai pot cumpara individual inca alte 200 de milioane de doze in total.