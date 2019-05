În 25 mai: ”Împreună pentru copii” – acțiune umanitară organizată de Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și Asociația S.A.H

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, alături de Asociația S.A.H (finanțată proponderent din veniturile executorilor judecătorești), organizează în data de 25.05.2019, între orele 11.00-15.00, acțiunea umanitară intitulată ”Împreună pentru copii”, având ca scop strângerea de fonduri necesare achiziționării unui aparat de analize medicale (monitor pacient) în valoare de 6.000 de euro, care va fi oferit Secției de Pediatrie a Spitalului Județean Alba.

Evenimentul se va desfasura in Santurile Cetatii Alba Iulia (aripa de vest zona din fata Catedralei Incoronarii – Sub Pod) si va consta in:

– doua tururi de alergare pentru practicantii de activitati sportive

– un tur de alergare pentru amatori si copii

– premierea castigatorilor

– tombola cu premii pentru participanti

– spectacol artistic, care se intinde pe parcursul a 90 minute, avand ca protagonisti pe cei mai talentati copii ai orasului Alba Iulia.

Inscrierea la eveniment, care reprezinta si cuantumul donatiei, este in valoare de 75 lei

– pentru adulti si 35 lei – pentru copii (insotiti de adult) si poate fi realizata pana la data de 24.05.2019

-in incinta MALL Alba Iulia-locatia CTC STORE,

-la sediul CEJ Alba Iulia amplasat pe strada George Cosbuc, nr.12

-sau direct in contul Asociatiei S.A.H. 2013 cu nr. RO98BRDE010SV37321920100 deschis la BRD GSG Alba Iulia, cod fiscal 32595543, cu specificatia “inscriere”

– in data de 25.05.2019, intre orele 9.30-10.30-direct la locul desfasurarii evenimentului (santurile Cetatii aripa de vest zona din fata Catedralei Incoronarii–Sub Pod).

In pretul inscrierii sunt incluse tricourile de participare, fructe/apa si produse de patiserie. Distinct de participarea la eveniment pot fi efectuate donatii in contul Asociatiei S.A.H. 2013 cu nr. RO98BRDE010SV37321920100 deschis la BRD GSG Alba Iulia, cod fiscal 32595543, cu specificatia “donatie”

-informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0741.375.306