IMM-urile pot depune cererile pentru compensarea facturilor: Descarcă CEREREA

Sindicaliștii EUROPOL anunță un PROTEST MASIV al polițiștilor: Executivul NU le va plăti sumele restante ca urmare a tăierilor din anul 2010

Sindicaliștii de la EUROPOL anunță un protest masiv al polițiștilor, asta pentru că Executivul nu le va plăti, nici în anul 2022, sumele restante ca urmare a tăierilor din anul 2010.

”Aceasta este întrebarea care ar trebui să fie pe buzele fiecărui poliţist în această perioadă. Negocierile politice pentru formarea majorităţii guvernamentale au avut drept unic scop împărţirea „ciolanului” pentru clientela politică flămândă.

Vedem că respectarea Legii este facultativă în „Statul de drepţi” al preşedintelui Iohannis şi asta pentru că Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, votată de toate partidele care acum formează majoritatea (PNL, PSD, UDMR), se intenţionează a fi suspendată şi în anul 2022. Cu alte cuvinte, sute de mii de bugetari vor rămâne în continuare cu inechităţile şi discriminările salariale pe care din 2010, tot guvernanţii le-au generat.

Despre pensiile militare nu se scoate un cuvânt, în condiţiile în care rezerviştilor nu le-a mai fost indexată pensia nici măcar cu inflaţia galopantă din ultimii 2 ani. Personajele politice marcante, în mod populist, plasează pensiile militare în afara sistemului public de pensii cu scopul evident de a nu aplica majorarea procentuală promisă pensionarilor civili.

Ne-a ajuns cuţitul la os. Nu mai acceptăm să fim bătaia de joc a Guvernului. Nu mai acceptăm să fim folosiţi pe post de mercenari ai interdicţiilor aplicate în numele „COVIDULUI”. NU mai acceptăm să îndeplinim sarcini pe care nu le avem în fişa postului. NU mai suntem dispuşi să rămânem fraierii sistemului bugetar, în timp ce pentru alte categorii bugetare, Legea salarizării deja se aplică în integralitate.

În 2017, PSD-ul, aflat la guvernare, ne-a spus că noi nu contăm. Ne-a spus că prioritate în acordarea drepturilor salariale o au medicii şi cadrele didactice. Am înţeles şi am aşteptat spăşiţi să ne vină rândul la „normalitate” şi decenţă salarială. Însă cu toţii am fost înşelaţi de noul Guvern PNL, care la finalul lunii decembrie 2020 a hotărât să facă economie tot pe spatele nostru, al poliţiştilor şi rezerviştilor MAI.

Poliţiştii nu vor salarii mărite, ci vor doar plata acelor drepturi prevăzute încă din anul 2017 în Legea salarizării. Din 2007 poliţiştii nu au mai avut parte de măriri salariale. Norocul nostru a fost creşterea salariului minim pe economie, pentru că altfel, aveam şi acum salariu de 1100 lei, cum era în 2013.

Facem un apel către toţi poliţiştii, sindicalizaţi sau nesindicalizaţi, să participe activ la programul de proteste pe care l-am pregătit, ca un ultim semnal de alarmă înaintea blocării activităţii. Vă reamintim că medicii şi-au obţinut drepturile salariale şi majorări doar prin oprirea activităţii, cadrele didactice au avut zeci de mii de oameni în stradă, grefierii şi-au apărat pensiile de serviciu prin refuzul de a mai intra în şedinţele de judecată, inclusiv magistraţii, care au acelaşi regim al interdicţiilor, au întrat în „grevă” pentru a protesta faţă de atacurile concertate asupra Justiţiei.

De la cei tineri până la cei cu experienţă, de la agenţi la ofiţeri, de la cei cu funcţii de execuţie la cei cu funcţii de conducere, cu TOŢII trebuie să arătăm că suntem indispensabili într-o societate. De aceea vă cerem să distribuiţi masiv programul protestelor şi să participaţi activ la aplicarea măsurilor de protest, după cum urmează:

1. Începând cu 1 decembrie 2021, să manifestaţi indulgenţă maximă faţă de cetăţenii care săvârşesc contravenţii şi să sancţionaţi în primul rând cu AVERTISMENT scris/verbal;

2. În perioada 1-31 decembrie să completaţi notificările către unităţi în care să vă exprimaţi dezacordul de a mai efectua ore suplimentare şi de a mai îndeplini sarcini anti-covid pe care nu le aveţi în fişa postului, începând cu 1 ianuarie 2022;

3. Să fiţi prezenţi la protestele care vor avea loc:

> în 13-15 dec 2021 în faţa Prefecturilor (urmează să nominalizăm punctual judeţele şi datele, în funcţie de disponibilitatea colegilor de a participa la protest);

> în data de 16 dec 2021 între 10:00 – 14: 00 în faţa MAI;

> în data de 17 dec 2021 între 10:00-12:00 în faţa sediului PSD, între 12:00-14:00 în faţa sediului PNL iar între 14:30-16:00 în faţa sediului UDMR.

Va fi pentru prima dată când poliţiştii vor protesta în faţa sediilor partidelor politice care asigură guvernarea ţării şi asta pentru a le aduce aminte că Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe care au votat-o toate partidele, trebuie să fie aplicată fără nicio excepţie, de la 1 ianuarie 2022.

Viitorul ne aparţine!

Echipa Sindicatului EUROPOL”, arată cei de la EUROPOL.