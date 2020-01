Horoscop BANI 2020. Cine câștigă și cine pierde tot în noul an

Horoscopul banilor 2020 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești.

Horoscopul anual 2020 are informații despre câștigurile din anul ce urmează. Ce zodii vor fi câștigătoare. Află horoscopul banilor pentru anul viitor și ce ți-au rezervat astrele.

BERBEC

Vei avea succes în munca ta și vei prospera profesional. Cu banii stai foarte bine, dar vor interveni schimbări. Multă viață socială. Schimbări bruște. Aceeași iubire. Sănătate vulnerabilă. 2020 va continua să fie foarte bun în ceea ce privește economia. Salariul va crește mult. Dacă nu sunteți salariat, veți avea venituri mult mai mari din afacerea dvs., deși variabile. Mulți și vor investi acești bani. Puteți utiliza metode de investiții neconvenționale sau diferite decât cele pe care le-ați utilizat până acum. Moment bun, pentru a investi în tehnologie.

TAUR

Anul 2020 va rămâne bun din punct de vedere economic. Important este că veți câștiga la fel și veți acoperi plata facturilor. Dacă doriți să investiți într-o afacere, studiați-o foarte bine, deoarece puteți pierde totul. Luați sfaturi bune înainte de a lua decizii. Deși profesional vă veți descurca foarte bine și veți fi promovat, nu îl veți observa prea mult îmbunătățiea economică decât până la sfârșitul anului și anul viitor. Culegerea roadelor va fi în 2021.

GEMENI

Relația cu banii va fi complicată și schimbătoare. Veți câștiga mai mulți bani anul acesta, deci puterea de cumpărare va crește considerabil. Vor fi momente în care nu va trebui să vă faceți griji pentru ei, pentru că veți ști că aveți bani pentru a vă acoperi toate cheltuielile. Însă vor fi și alte momente în care va trebui să le alergi și să depui mult efort. Poți primi o moștenire sau poți încasa compensația unei asigurări, cazul este că ar trebui să profiți de acești bani, pentru a plăti datoriile, dacă le ai. Anul 2020 va fi, așadar, mult mai relaxant din punct de vedere economic.

RAC

2020 va fi un an plin de prosperitate pentru tine. Începând cu luna mai, vei începe să obții recompensele a ceea ce ai semănat în ultimii ani. De obicei, te descurci bine. Familia ta este motivația ta principală. Vei avea ocazia să rectifici investițiile sau afacerile sau managementul pe care l-ai greșit în timpul celor două eclipse ale Soarelui. Veți încheia anul cu multe oferte.

LEU

Banii pentru Leu în 2020 nu vor fi prea importanți, dar fundalul e prosper. Ar trebui să vă concentrați mai mult pe economia dvs., să controlați mai bine cheltuielile, să aveți mai mulți bani și să trăiți mai liniștit. Ritmul veniturilor va varia. Vor fi luni în care veți primi mai multe venituri decât în altele, iar aceasta vă va face să vă simțiți instabili.

FECIOARĂ

Nu va trebui să vă faceți griji pentru bani. Nivelul dvs. de cumpărare crește și vă puteți oferi toate capriciile, orice doriți. Pentru o Fecioară, aceste cuvinte au o limită, deoarece sunteți foarte restricționat cu cheltuielile, iar capriciile sunt întotdeauna mai controlate decât pentru un alt semn zodiacal. Veți trăi foarte calm și lipsit de griji.

BALANȚA

Cu banii, în 2020, veți fi bine, dar va trebui să muncești din greu pentru a-i câștiga. La final, te vei simți mulțumit de tine, dar va fi greu. Vei primi banii din afacerea familiei, de la o altă persoană din afara familiei, din vânzarea unei proprietăți și din afacere sau dintr-o moștenire. Multă muncă pentru organizarea eficientă a finanțelor.

SCORPION

Dacă aveți un loc de muncă legat de comunicare, veți avea un an profesional bun, dar, în general, nu este un an special. Va fi un an fără modificări. Totul va rămâne la fel ca anul precedent. Veți continua cu rutina zilnică și în totalitatea normalității. Poate că este mai bine pentru voi să fie așa, pentru că veți avea mai mult timp să vă concentrați asupra familiei și copiilor.

SĂGETĂTOR

Banii vor fi cei mai importanți anul acesta. Vei face totul foarte bine, vei câștiga mai mulți bani, dar și atitudinea ta va fi mai curajoasă. Orice idee de afaceri ai, lansează pentru că vei reuși și vei avea mult noroc. Te descurci bine, imaginea ta prosperă îi face pe ceilalți să se apropie mai mult de tine.

CAPRICORN

2020 va fi un an foarte bun pentru dvs. din punct de vedere al banilor. Veți avea un venit mai mare de bani, iar acest lucru vă va aduce multă bucurie. Te vei simți fericit cu atâția bani, îl vei câștiga cu ușurință și îi vei cheltui și cu ușurință: călătorii, restaurante, activități, capricii … Dacă îți place să joci la Loterie, nu uita să o faci pe tot parcursul anului.

VĂRSĂTOR

Din punct de vedere economic vă veți descurca foarte bine pe tot parcursul anului și veți termina anul și mai bine. Planeta voastră este Neptun, care se dovedește a fi planeta spiritualității, prin urmare, aceasta înseamnă că, cu cât suntem mai spirituali, cu atât mai bine vom merge cu banii. Mai aveți o intuiție foarte bună pentru afaceri, așa că dacă aveți ocazia să investiți în ceva, care vă atrage atenția, nu ezitați să faceți acest lucru.

PEȘTI

Vei câștiga mulți bani și te vei simți total fericit și mândru că ai ajuns acolo unde ai ajuns. Roadele muncii se văd încă din primul semestru al anului 2020. Dar atenție, banii vor dispărea cu ușurință, cum îi ai, așa îi pierzi. Ești conștienți de poziția pe care o ocupi în societate și dorești să arăți cât mai bine, pentru a fi în concordanță cu noul tău statut.

Sursa: a1.ro