FOTO| Hora Unirii cu torțe, la Abrud: Moții au sărbătorit 163 de ani de la unirea Moldovei cu Țara Românească

Hora Unirii cu torțe, la Abrud: Moții au sărbătorit 163 de ani de la unirea Moldovei cu Țara Românească

Locuitorii orașului Abrud au sărbătorit cei 163 de ani de la Mica Unire într-un mod inedit: au ieșit în stradă și au încins o horă, cu torțele în mână, uitând de temperaturile scăzute care au pus stăpânire pe Țara Moților.

„24 ianuarie 1859 Nicolae Grigorescu către Alexandru Vlahuță…

…. ne vine vestea că s-a ales Cuza domnitor în amândouă capitalele. Am lăsat tot, am pus șaua pe cal și fuga la târg. Atunci am văzut eu ce va să zică bucuria unui popor, cântece, jocuri, chiote în toate părțile. Își ieseau oamenii în drum cu oala plină cu vin….. se îmbrățișau și încingeau hora în mijlocul drumului….. „

Așa și noi abrudenii, la 163 de ani de la Mica Unire, la ceas de seară, ne-am luat mână cu mână și am încins hora, bucurându-ne împreună de împlinirea idealului.”, a scris primarul orașului, Cristian Alexandru Albu, pe Facebook.

Unirea Principatelor a fost un proces care a început în 1848, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări. În anul 1848 s-a realizat uniunea vamală între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.

În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, reprezentantul „Partidei Naționale”, urmând ca ulterior într-o ședință secretă a Adunării, deputatul Vasile Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate.

Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otomană și de Austria drept o încălcare a Convenției de la Paris, însă în textul Convenţiei din 1858 nu se stipula ca domnii aleși în cele două Principate să fie persoane separate,

În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică, iar după înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866, Principatele Unite încep să se numească oficial România pentru ca la 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România creându-se actualul stat.

Alexandru Ioan Cuza și Mica Unire – înfăptuitorul unirii de la 24 ianuarie 1859

Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul unirii de la 24 ianuarie 1859 se trăgea dintr-o veche familie de moldoveani, din părţile Fălciului, familie de cluceri, spătari, comişi, ispravnici. Cuza s-a născut la 20 martie 1820. A învăţat până în 1831 la Iaşi, unde a avut colegi pe câţiva dintre viitorii săi colaboratori, între ei Vasile Alecsandri. E trimis apoi la Paris, unde îşi ia bacalaureatul în litere. S-a întors apoi în ţară şi a intrat în armată. S-a căsătorit în 1844 cu Elena Rosetti.