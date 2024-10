Hidro Mecanica Șugag își precizează poziția după scandalul din Liga 4, de la derby-ul cu Performanța Ighiu

În Cupa României, CSM Unirea Alba Iulia (Under 19) și LPS Sebeș (Under 17), dueluri cu Corvinul Hunedoara în turul secund CSM Unirea Alba Iulia (Under 19) și LPS Sebeș (Under 17), se vor duela cu Corvinul Hunedoara în turul al doilea al Cupei României, partidele fiind programate miercuri, 6 noiembrie. „Alb-negrii” pregătiți de Alexandru […]