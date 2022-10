Halloween, celebrat în noaptea de 31 octombrie. Legende și obiceiuri de sărbătoarea cu vrăjitoare, fantome şi vampiri, filme de groază şi dovleci

Mesaje de Halloween 2022• Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri amuzante • Mesaje în engleză haioase de Hallowen.

Ca sursă de inspirație vă oferim o colecție de masaje amuzante-înfricoșătoare și mesaje în limba engleză. De asemenea, puteti posta un mesaj special de Halloween ca status la avatar pe messenger, facebook, twitter sau alta retea de socializare.

Mesaje înfricoșătoare-amuzante de Halloween



Buu … Huu… Huu … Te-ai speriat? Sper ca da, pentru ca o vei încurca! Eu sunt acel Dracula … tu mă știi, de mine să-ți fie frica, asta să știi!

Când vrajitoarele încep să zboare și pisicile încep să apară, atunci luna rade, natura șoptește și Halloweenul se ivește!

De Halloween, vrăjitoarele devin realitate, fantomele ies din vise, iar in parc se încing dansuri ale morților. Cu toate astea iți doresc Happy Halloween!

E Halloween, mă trec fiori când simt in preajma vrăjitori. Închide ochii, dormi ușor, sa nu te prindă-n vraja lor. Happy Halloween!

Mesaje de Halloween In aceasta noapte de Halloween te invit in oraș … pentru a bea sânge si a manca niște cârnita cruda. Vino fără teamă în cimitirul numărul 13. Happy Halloween!

Neagra noapte, plina de teroare, tu aduci in cale bestii înfricoșătoare. De prin cimitire morții iar învie iar pe cer stupoare … e plin de vrăjitoare.

Noapte întunecată, lună luminoasă, morți care învie, fantome pe masa! Sa ai parte de un Halloween înfricoșător!

Noaptea cea înfricoșătoare este aici! Este Halloween! Vrăjitoare, monștri, fantome, schelete, vampiri au pus stăpânire pe lume! Fugi cat de repede poți!

Te simți singer? Prietenii te-au uitat? Iubita nu te mai cauta? Nu te mira! O meriti! Have a freaky Halloween!

Vârcolacii ard de nerăbdare sa va ureze un Halloween înfricosator!

Statusuri de Halloween



Ce te uiti la status vrei sa-ti arat fantoma din pantaloni ?

Caut Babysitter care sa aibe grija de mine de Halloween ! Buzz pentru fetele interesate ! Cerinte Minime : 90/60/90

INCHIREZ CAVOU super dotat cu : termopan, usa metalica + 2 stafii buzz pentru detalii sau la GROPARUL DE SERVICIU DIN CIMITIR !!! 😀

Sunt cel mai groaznic cosmar al tau …. nu ma deranja ca te Bantui !!!

Ai fost BLESTEMAT da CLICK AICI pentru a dezlega blestemul! Bu Huuu HUUUUUUUU !!! BAU BA !

Stau si ma uit la status cu o lumanare in mana … daca nu se schimba inseamna ca am patit ceva !!!

I-ati coada de matura si hai la colindat!

Bu hu huuu, dezbracate-te! Ce mai stai ?

Stiu ce ai facut vara trecuta. Asa ca, in seara asta de Halloween, pazeste-ti spatele!

Daca nu iti e teama de Dracula, inseamna ca nu m-ai cunoscut !

Este noaptea razbunarii ! Bu huu huu de Halloween !

Happy Halloween !!! doar in visele tale buuu huuu huuu… 😀

Felicitări de Halloween



Dragul meu, în seara de Halloween nu uita: să lași întotdeauna pe altcineva sa deschidă ușa, sa nu guști niciodată primul din mâncare si sub nici o forma sa nu deschizi dulapul.

Iți doresc un Scarry Halloween!

Bu..Huu..Huu, sa ai o noapte de groaza, care sa te tina treaza!

E Halloween, mă trec fiori când simt in preajma vrăjitori. Închide ochii, dormi ușor, sa nu te prindă vraja lor.

In spiritul sărbătorii de Halloween, iti urez sa ai o zi magica, cu un dovleac luminat, iar fantomele bune sa iți fie mereu alături!

Știu ce ai făcut vara trecuta. Așa ca, in seara asta de Halloween, păzește-ti spatele!

Închide bine usile! Blocheaza ferestrele! Sa nu intre duhul rau… taman indovlecelul tau!

Sa ai o noapte frumoasa si bântuita! Scary Halloween!

Cu un aer rece de toamna, care șuiera printre copaci si împrăștie frunzele de la picioarele tale, aceasta noapte de tremur si frica este cea mai frumoasa dintre toate!

De Halloween, vrăjitoarele devin realitate, fantomele ies din vise, iar in parc se încing dansuri ale monștrilor. Cu toate astea iti doresc Happy Halloween!

In aceasta noapte de Halloween te invit in oraș… pentru a bea sânge si a manca carne calda. Vino fără teama in cimitirul numărul 13. Happy Halloween!

Daca nu reușești sa vezi nicio fantoma in acest Halloween, nu iți face griji! Doar uita-te in oglinda si o vei vedea! Happy Halloween!

Un copil negru a primit in dar un set de aripi negre de la Dumnezeu . Ce sunt eu, a întrebat copilul, sunt un înger negru? Dumnezeu a ras si i-a răspuns: Nu, tu ești doar un liliac! Happy Halloween!

Fie ca acest Halloween sa fie mai strălucitor ca niciodată, sa-ti aducă bucurie si multe farse înfricoșător de haioase. Happy Halloween!

Ma bântui in fiecare noapte, la fel ca o fantoma, deci mă gândesc sa te cer in noaptea de Halloween, caci ești tare drăguța fățuita mea si vreau sa-mi petrec viată cu tine! Să avem un Halloween Fericit!

Mesaje de Halloween în limba engleză:

As the evil spirits lurk at your door and the jack-o-lanterns keep smiling, I wish that you have a frightfully awesome time on Halloween! Happy Halloween!

As the vampires are howling, be afraid and scared, for the creatures of the fright are no longer forgiving. Have a spooktacular Halloween!

For a jolly Halloween! Wishing you an old-fashioned Halloween filled with lots of laughs!

Have fun dressing up, getting candy, and getting scared. Wishing you a fun Halloween.

Hope that this Halloween is full of magic, fun and creepy surprises that create memories you’ll cherish forever. Have a spooktacular Halloween!

Hope that you have the craziest celebrations on Halloween night with ghosts and witches, goblins and other creatures of fright. Happy Halloween!

Hoping that we’ll have a hauntingly good time together on Halloween. Happy Halloween dear friends!

I hope you are able to dance like a ghost this Halloween. Let’s BOOOgie!

It’s Halloween and time for some ghoulish fun! Just sense the shiver running down your spine… and feel the chilliness of your body. Get ready for some spooky fun on the darkest night of the year. Happy Halloween!

It’s the night of the evil and dead and time to get dressed in your creepiest best. Hope that you have the most happening celebration on Halloween!

Let’s carve out pumpkins on Halloween and enjoy the thrills of the frightful night. Have a happy Halloween!

May the jack-o-lanterns of golden hue burn bright and pierce through the future’s veil to show what destiny holds for you on the dark Halloween night. Wishing you groovy surprises on Halloween!

On the night of the dead, I wish that you experience spine-chilling thrill and creepy adventures that add cheer to your celebrations. Have a groovy Halloween!

Shadows of a thousand years rise again unseen, voices whisper in the trees: Tonight is Halloween!

Tonight is the night when you’ll experience the fright. So, don’t be amused or scared. Just be prepared for it’s the Halloween night. Wishing you creepy fun and delight on Halloween!

Wishing that you enjoy the darkest night, as the shadows of a thousand years rise again unseen and unknown voices whisper in the trees, saying that it is Halloween! Have a frightfully good time on Halloween!