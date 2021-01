Haine contrafăcute, „de firmă”, descoperite de polițiști într-un magazin din Alba Iulia. A fost întocmit un dosar penal

Polițiștii de investigare a criminalității economice au ridicat articole vestimentare, în valoare de peste 4.000 de lei, de la o societate comercială din Alba Iulia unde erau expuse pentru vânzare. A fost întocmit dosar penal.

Cu ocazia unui control efectuat vineri, 8 ianuarie 2021 la o societate comercială din Alba Iulia, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat 63 de articole de îmbrăcăminte care poartă însemnele unor mărci celebre, în legătură cu care reprezentantul societății comerciale nu a prezentat documente de provenienţă şi nici documente privind autenticitatea sau originalitatea produselor, existând suspiciunea că sunt contrafăcute.

Față de reprezentantul societății comerciale controlate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulaţie a unui produs având o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, fapte prevăzute de art. 90 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, iar articolele de îmbrăcăminte, în valoare de 4.462 lei, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

