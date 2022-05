Guvernul vrea să ştie ce stocuri au producătorii şi comercianţii: Ce sancțiuni ar putea primi cei care refuză

O ordonanţă de urgenţă care obligă producătorii şi comercianţii din România să facă lunar rapoarte cu stocurile, ar urma să fie adoptată în perioada următoare.

Cei care nu vor declara stocurile – pot fi amendați cu sume între 500.000 și 1 milion de lei – iar cei care vor prezenta date incorecte sau incomplete riscă amenzi între 50.000 lei și 250.000 lei. Raportările trebui să ajungă la ministerul agriculturii pana pe data de 15 a fiecarei luni.

Trebuie trimise stocurile la produse precum legume, fructe, cereale, seminte, carne, lapte, conserve, apa, zahar sau miere.

Cei care au cantitati mici de marfa sunt scutiţi de raportare. Spre exemplu, magazinele cu o suprafata de sub 400 de metri patrati, sau cei care au sub 10 tone de legume si fructe sau sub 25 de tone de cereale.

Măsura este propusă din rațiuni de securitate alimentară, având în vedere războiul dus de Rusia în Ucraina și efecte sale secundare în domeniul alimentar și în cel agricol.

Sursa: observatornews.ro