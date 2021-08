Guvernul Cîțu, acuzat de un plan diabolic: Ar falimenta industria transporturilor internaționale pentru că românii deranjează companiile din Vest

Guvernul Cîțu, acuzat de un plan diabolic: Ar falimenta industria transporturilor internaționale pentru că românii deranjează companiile din Ves

Dorin Jurjuț, președintele Asociației Patronale a Transportatorilor Europa 2002 (APTE 2002), a declarat în cursul zilei de joi faptul că Guvernul român, cu ajutorul ANAF, intenționează distrugerea firmelor românești de transport rutier internațional, prin impozitarea diurnelor șoferilor, inclusiv retroactiv pe o perioadă de cinci ani.

„Din păcate, în timpul cât durează întâlnirea noastră, o firmă de transport pune lacăt la uşă. În cel mai bun caz, dacă nu dă faliment, acel investitor se gândeşte să se mute în Ungaria sau în Slovacia. Oare asta îşi doreşte Guvernul României, de nu intră în dialog cu noi? (…) Facem concurenţă tuturor firmelor din vestul Europei. În măsura în care noi vom fi impozitaţi cu diurnele, nu vom mai face faţă concurenţei din Ungaria, Polonia, Slovenia şi din alte state, inclusiv din statele vestice, unde diurna este scutită de taxe salariale. (…) În ultimele luni suntem martorii unor acţiuni concertate ale statului român, inclusiv ale ANAF, care vizează fără echivoc distrugerea transportului românesc prin impozitarea retroactivă pe cinci ani a diurnelor”, a afirmat preşedintele APTE 2002, Dorin Jurjuţ.

Acesta a explicat că impozitarea diurnelor şoferilor firmelor de transport rutier ar însemna scoaterea de pe piaţa internaţională a companiilor româneşti.

„Nu s-a intrat în dialog cu noi, ca să ne spună cum vom lucra de acum înainte. Până la urmă dăm de lucru la peste 350.000 de angajaţi. Costurile de operare sunt aşa de mari, iar competitivitatea e atât de puternică cu firmele cu care concurăm, în special firmele din fostul lagăr socialist, încât abia reuşim să supravieţuim. Ne vin impuneri de la ANAF care reprezintă de două ori cifra de afaceri pe un an de zile, o sumă imposibil de plătit, care niciodată nu a fost luată în calcul şi nu avem de unde să o plătim. Chiar dacă pe viitor ne vor fi impozitate diurnele, asta ne-ar scoate de pe piaţă, pentru că noi, firmele româneşti, nu concurăm între noi, ci concurăm cu firmele din exteriorul ţării. Din păcate, ANAF refuză cu încăpăţânare să intre în dialog cu asociaţiile patronale, nu ne ascultă argumentele, iar prim-ministrul nu ne bagă în seamă”, a menţionat Dorin Jurjuţ.

Preşedintele APTE 2002 a susţinut că inspectorii fiscali trimişi de ANAF la firmele de transport rutier cu scopul precis de a impune calculări de taxe pentru diurne îşi îndeplinesc sarcina împotriva voinţei şi conştiinţei proprii.

„Îi cerem Guvernului nu să ne sprijine, ci să ne lase în pace şi să nu reinterpreteze legile. Nu se poate să vină controale ANAF în firme în care inspectorul ştie că face împotriva voinţei lui şi împotriva conştiinţei lui, dar ia contul de diurne şi ţi-l reintegrează. În secunda următoare eşti clar în faliment. Ce se va întâmpla? Şoferii vor pleca şi vor lucra pentru firmele din străinătate. Până la urmă firmele din Vest nu au nevoie de concurenţa firmelor româneşti, au nevoie de forţa de muncă din România şi nu înţeleg de ce Guvernul României nu ia o poziţie faţă de această problemă”, a precizat Dorin Jurjuţ.

De asemenea, consultantul fiscal Petru Horga, reprezentând tot APTE 2002, a explicat că diurna nu este un venit de natură salarială.

„Niciun stat nu are impozit pe diurnă. Diurna nu este un venit de natură salarială. Diurna este un drept al salariatului şi o obligaţie a companiei de a fi plătită unei persoane pe perioada în care aceasta se află fie în delegare, fie în detaşare. Peste tot în lume, aceste drepturi ale salariaţilor, aceste diurne nu sunt impozitate, pentru că ele sunt date salariatului să-i compenseze anumite inconveniente legate de faptul că este plecat de acasă”, a menţionat reprezentantul APTE 2002.

De asemenea, reprezentanta UNTRR, Lorena Sandu, a precizat că practica ANAF de a impozita diurnele şoferilor nu are bază legală, deoarece legislaţia specifică nu s-a schimbat.

„Toate statele europene îşi apără operatorii de transport (…) astfel încât să fie competitivi cu ceilalţi operatori din statele UE, numai România ne pune aceste piedici. Nu am venit aici decât după ce am avut discuţii cu autorităţile: în septembrie 2020 ne-am întâlnit cu domnul Cîţu, care era ministrul Finanţelor în acea vreme, cu doamna Mirela Călugăreanu, care era preşedintele ANAF, şi le-am atras atenţia asupra acestor probleme.

De atunci şi până acum am făcut peste 34 de adrese autorităţilor, rămase fără răspuns, sau răspunsul venit de la autorităţi a fost acelaşi. Legislaţia nu s-a schimbat, suntem obligaţi să dăm diurnă în cuantum de 2,5. În răspunsul primit de la ANAF rezultă că ei nu pot să schimbe contractul de muncă al unui şofer, o poate face numai Inspecţia Muncii, dar cu toate acestea reîncadrarea diurnei o face ANAF, fără să aibă şi o decizie din partea inspectorilor muncii. Legislaţia nu s-a schimbat, însă diurna se reimpozitează.

În ultimii 5 ani au fost foarte multe controale ale ANAF care s-au finalizat fără reîncadrarea diurnei şi nu ne-au atras atenţia, la controalele din ultimii 5 ani, că ar fi o problemă cu acordarea diurnei. Aceste probleme au început cu anul 2020, sau decembrie 2019, când au început primele controale cu reîncadrarea diurnei.

Considerăm că nu am greşit cu nimic, nu solicităm facilităţi, solicităm doar clarificări privind acordarea diurnei, trebuie să ştim cum să o acordăm. În momentul de faţă nu am primit nicio notă de orientare. Solicităm de asemenea, amnistia fiscală, atât pentru firmele verificate cât şi pentru firmele care încă nu au fost verificate”, a arătat Lorena Sandu.

Reprezentanta UNTRR a explicat că toate celelalte state UE au diurnele neimpozabile.

„Sunt state membre care îşi ajută operatorii de transport şi în afară de diurnă dau alte sume de bani, sub diverse forme: disconfort pentru că dorm în cabină, bani pentru că economisesc combustibil sau conduc ecologic, deci fiecare stat membru are o formulă de calcul astfel încât operatorii lor de transport să fie competitivi în raport cu ceilalţi operatori din Uniunea Europeană. Dar fiecare stat membru are o componentă a diurnei total neimpozabilă”, a declarat Lorena Sandu.

Reprezentantul FORT şi al ATM Bucovina, Alin Creţu, a accentuat şi el că niciun stat membru al UE nu taxează diurnele şoferilor, cu excepţia României.

„Ministerul Muncii spune clar că suntem obligaţi ca angajatori să acordăm aceste diurne sau indemnizaţii de delegare, ANAF-ul spune contrariul, că nu avem voie să dăm diurne fără a plăti taxele pe aceste sume. Aceste abuzuri, pentru că s-au dovedit a fi abuzuri de către unele instanţe judecătoreşti, încalcă şi legislaţia naţională, dar şi legislaţia europeană. (…) Dacă nu se acordă această amnistie şi nu se va face un ghid de bune practici prin care să fim învăţaţi cum va trebui să procedăm şi în ce limită vom putea pune această indemnizaţie, sunt două variante: (transportatorii rutieri, n.r.) ori vor pleca din ţară, ori vor fi închişi. Această indemnizaţie există în orice stat UE: fiecare stat membru are această diurnă, fără taxe”, a afirmat Alin Creţu.

Preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, a apreciat şi el că practica Guvernului de a asimila diurnele şoferilor drept salarii, deci impozabile, reprezintă un plan de distrugere a transportului rutier românesc.

„Acum 5 ani de zile s-a mai dat o amnistie, tot pe diurnă. Atunci au recunoscut greşeala, au dat acea amnistie, n-au rectificat cu nimic, ne-au lăsat 5 ani de zile şi acum ne spun să scoatem banii că nu e bine ce am făcut. Păi dacă aţi dat amnistia acum 5 ani de zile, de ce nu aţi rectificat greşeala? Atunci înseamnă că e un plan diabolic pentru distrugerea transportului românesc din ţara asta şi a activităţilor conexe, toate cu capital românesc”, a menţionat Vasile Ştefănescu.

Impozitarea diurnelor şoferilor firmelor româneşti de transport rutier internaţional ar însemna o creştere cu 15% a tarifelor practicate de aceste societăţi comerciale, a declarat, joi, preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Transport Rutier „Apulum” din Alba Iulia, Dumitru Blaga, într-o conferinţă de presă.

„Dacă continuă acest abuz al ANAF, asta înseamnă în mod clar falimentul industriei (româneşti, n.r.) de transport internaţional. Discutam cu cineva că, dacă vine ANAF-ul, la 18 maşini (camioane, n.r.) are 2 milioane de euro de plată cu penalităţi şi dobânzi la zi. Crede cineva că un om cu 12 camioane are 2 milioane de euro? (…) În piaţa (internaţională, n.r.) de transport este o concurenţă acerbă. Pentru trecut trebuie clar o amnistie, iar pentru viitor, dacă politica Guvernului este de impozitare a diurnei, inclusiv cu contribuţii sociale, am ieşit din piaţă, pentru că asta înseamnă creşterea costurilor de operare cu 15%. Înseamnă că de mâine ar trebui să mergem la clienţii noştri din UE şi să creştem tarifele cu 15%. Şi nu poţi să ceri clienţilor o majorare a tarifelor cu 15%, din moment ce toţi ceilalţi competitori ai tăi merg pe aceleaşi tarife. Deci e clar că noi (transportatorii din România, n.r.) am ieşi din piaţă”, a afirmat Dumitru Blaga.

Liderul Asociaţiei Operatorilor de Transport Rutier „Apulum” din Alba Iulia a precizat că impozitarea de către ANAF a diurnelor şoferilor ar însemna majorarea cu 15 cenţi pe kilometru a tarifului actual, care este de aproximativ 1 euro pe kilometru.

„Să explic de unde am ajuns la această sumă: diurna neimpozabilă se poate da până la nivel de 2,5 ori suma acordată angajaţilor de la stat, ceea ce reprezintă undeva la 35 de euro la stat, iar de 2,5 ori înseamnă 87,5 euro putem acorda fiecărui şofer – majoritatea nu merg pe valoarea maximă. Am luat o sumă de 70 de euro pe zi acordată unui şofer pentru disconfortul creat de deplasarea în altă ţară. În 30 de zile sunt 2.100 de euro net diurnă. Dacă Guvernul României vrea pe viitor să impoziteze această sumă cu impozit pe venit, plus contribuţii sociale, pentru a ne putea ţine şoferii în ţară, ar trebui ca şoferii să aibă pe cartea de muncă undeva în jur de 3.500 de euro. Din ei, 10% Sănătatea, 25% pensii, deci 35%, adică 1.215 euro. Mai luăm 10% impozit pe venit şi rămâne cu 2.000 de euro net. De aici am venit cu acea creştere de 15%. Deci noi trebuie să creştem cheltuielile cu 1.500 de euro per salariat. Un camion, în condiţii normale şi profitabile, face în medie în jur de 10.000 de kilometri pe lună. Noi ca să scoatem aceşti 1.500 de euro, în 10.000 de kilometri, înseamnă 15 cenţi pe kilometru. Şi am scos banii. La ora actuală un preţ mediu per kilometru este cam 1 euro. Dacă noi trebuie să mai scoatem 15 cenţi de mâine ca să-i dăm Guvernului asta înseamnă 15% (creştere faţă de tariful actual,. n.r.)”, a menţionat Dumitru Blaga.

Liderul asociaţiei patronale a transportatorilor din zona Alba Iulia a atras atenţia că cazul în care ANAF va continua să solicite impozitarea diurnelor şoferilor, singura variantă a firmelor româneşti de transport rutier internaţional este să îşi mute activitatea fiscală în altă ţară.

„Nu că nu vrem să aducem banii ăştia, că noi asta facem de 30 de ani, şi nu vrem să părăsim ţara, dar dacă n-avem ce face, antreprenorii au această soluţie, în ultimă instanţă. Va fi greu la început, dar orice şut în fund e un pas înainte, un pas spre Bulgaria, Ungaria…”, a încheiat Dumitru Blaga.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei Patronale a Transportatorilor Europa 2002 (APTE 2002), Dorin Jurjuţ, a avertizat că în scenariul impozitării diurnelor şoferilor de către ANAF firmele româneşti de transport rutier internaţional nu vor supravieţui.

„(La 15% creşterea tarifului, n.r.) în mod clar vom ieşi de pe piaţă. La o firmă foarte bine administrată, avem o marjă de profit de undeva la 2%, asta la firmele care sunt în top 10. În general pe branşă, marja de profit este sub 1%. Deci nu avem cum să supravieţuim. Dacă vor să schimbe legislaţia, nu e nicio problemă, dar să nu înceapă cu trecutul. Să se aşeze la masă cu patronatele, ca să vedem ce putem face şi cum putem merge înainte, pentru că în Ungaria, în Polonia, diurnele sunt scutite, au o grămadă de facilităţi”, a declarat preşedintele APTE 2002.

