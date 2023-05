GREVĂ învătământ: Ce revendicări și ce salarii cer profesorii pentru a se întoarce la cursuri

Codex Aureus, manuscrisul medieval scris cu litere de aur și aflat la Alba Iulia, inclus pe lista UNESCO

Celebrul manuscris Codex Aureus aflat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia și scris cu litere de aur a fost inclus joi, 18 mai 2023, în registrul „Memoria Lumii” al UNESCO..

„Astăzi, a fost înscris în Registrul Memoriei Lumii UNESCO primul element al patrimoniului cultural național și vă spun cu mândrie că provine din Alba Iulia.

Manuscrisul Codex Aureus, document de o valoare inestimabilă, realizat între anii 805-810, în timpul împăratului Carol cel Mare, se află în colecția filialei din Alba Iulia a Bibliotecii Naționale a României și este parte a dosarului multinațional “The illuminated manuscripts of Charlemagne’s Court School”, alături de elemente din Germania, Franța, Marea Britanie și Austria.

În urmă cu câteva săptămâni am vizitat frumoasa noastră bibliotecă din Alba Iulia, în calitatea mea de vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, împreună cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care se ocupă de relația cu UNESCO, Janina Sitaru, subprefectul Corneliu Mureșan și unul dintre cei mai activi colegi din legislativul european pe temele culturale. Ulterior fiecare dintre noi am discutat despre modul în care putem sprijini promovarea obiectivelor de patrimoniu din Alba Iulia, la nivel european, și chiar am vorbit personal cu ministrul culturii, Lucian Romașcanu, cu privire la acest dosar.

Îi felicit pe toți cei implicați și pe Cristian Mladin, șef interimar al Bibliotecii “Batthyaneum” din Alba Iulia, pentru toate demersurile întreprinse în vederea recunoașterii și promovării, la nivel internațional, a acestei piese deosebite de patrimoniu”, a scris europarlamentarul Victor Negrescu pe Facebook.