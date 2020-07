Ghidul solicitantului pentru accesarea banilor europeni destinați realizării rețelelor de gaze este în dezbatere publică până în 10 august

Ministrul Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică Ghidul Solicitantului pentru finanțarea distribuțiilor inteligente de gaze naturale. Este documentul pe baza căruia se vor acorda finanțările nerambursabile, din fonduri europene, ce vor putea fi accesate din data de 18 august.

În cadrul acestei sesiuni de consultări, astăzi am avut noi întâlniri de lucru cu doamna Vicepremier Raluca Turcan și cu domnul ministru Marcel Boloș. În urma acestor discuții, am introdus în ghid o modificare esențială pentru autoritățile locale. Astfel, între tipurile de solicitanți eligibili, sunt acum menționate expres parteneriatele între autoritățile publice locale, care se pot astfel asocia pentru realizarea de noi rețele de distribuție a gazului. Parteneriate între autoritățile publice locale, realizate prin Hotărâre a Consiliului Local pentru înființarea distribuțiilor inteligente de gaze naturale, depun o singură cerere de finanțare, studii de fezabilitate și proiecte tehnice separate pentru care soluția tehnică, precum si celelalte elemente sunt elaborate unitar pentru a se realiza un sistem inteligent de distribuție, in vederea predării către un operator licențiat.

Am lucrat îndelung la acest document, împreună cu specialiștii din minister și cu reprezentanți ai primăriilor, pentru a-l face cât mai clar și cât mai accesibil pentru autoritățile publice care vor accesa aceste fonduri europene. Dorim să ajungem la o variantă cât mai bună pentru oameni, astfel încât Ghidul să fie aplicabil pentru cât mai mulți solicitanți și cât mai mulți bani europeni să poată fi investiți în noi rețele de gaze. În data de 18 august va fi lansată și sesiunea de finanțare, prin intermediul căreia 85% din bani vor proveni din fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar restul de 15% din fonduri guvernamentale.

Modificări similare vor fi aduse și Ordonanței de urgență pe care Guvernul o va adopta vineri, 31 august, cu privire la unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale. Pentru a permite accesarea programului de către unități administrativ-teritoriale care pot forma parteneriate chiar dacă nu sunt învecinate dar realizează un sistem comun de operare, textul de lege va prevede că pot aplica și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară cu condiția ca să fie depusă o singură cerere de finanțare și un proiect sau proiecte separate ale unităților administrativ-teritoriale, pentru care soluția tehnică precum și celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar și pentru care se realizează un sistem comun de operare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Fondurile se vor acorda prin programul Operațional Infrastructură Mare, în cadrul Axei Prioritare 8 – Sisteme Inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, iar distribuțiile nou înființate de gaze, finanțate din aceste fonduri europene, vor avea componente inteligente care vor crește eficiența energetică, îmbunătățind flexibilitatea, siguranța și eficiența în operare a acestor rețele.

Sorin Ioan BUMB

Deputat PNL de Alba

Vicepreședinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților