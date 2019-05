Gheorghe Damian, primarul Ciugudului: “Nu este adevărat că m-am înscris în PNL. Eu sunt INDEPENDENT și am rămas INDEPENDENT”

Gheorghe Damian, primarul Ciugudului, neagă informațiile transmise de către Rareș Bogdan, într-o emisiune electorală, la B1 TV, potrivit cărora acesta s-ar fi înscris în PNL.

Dragi prieteni,

După mai bine de 2 ani de când am fost „executat politic” și exclus din PSD mă încearcă din nou un gusta amar de dezamăgire. Am fost sunat astăzi de mulți dintre voi să mă întrebe dacă am îmbrăcat o nouă haină politică și m-am înscris în PNL. Conjudețeanul Rareș Bogdan, candidatul liberalilor pe prima poziție la alegerile pentru Parlamentul European, a afirmat aseară într-o emisiune electorală, la B1 TV, că m-am înscris în PNL.

Nu este adevărat și nu înțeleg de ce folosește numele unui om INDEPENDENT ca argument politic. Eu sunt INDEPENDENT…și am rămas INDEPENDENT. Nu pot să vă spun cât de dezamăgit ești, mai ales ca ardelean, când vezi că principiile pe care le-ai susținut mereu în viață și în politică sunt încălcate tocmai de cei care te-ai aștepta să le înțeleagă și care clamează că le respectă.

Revoltă, dezamăgire, supărare și multe alte sentimente s-au adunat în sufletul meu după ce am văzut emisiunea, însă mă bucur că, după câteva clipe de furie, eleganța și bunul-simț ardelenesc m-au oprit să le transpun în cuvinte. Vreau doar un singur lucru să le spun tuturor celor care în aceste zile luptă să câștige voturile românilor: politica se face pentru oameni, prin proiecte și fapte, cu SINCERITATE, PRINCIPII și RESPECT.

Dacă nu învățăm aceste lucruri nu vom reuși niciodată să facem bine România, nu vom reuși să educăm copiii noștri pentru a ține capul sus cu demnitate în Europa și vom rămâne doar niște oameni mici cu metehne bolnave și fără principii. Pe Rareș Bogdan îl iert pentru că poate, în vâltoarea emoțiilor unei confruntări electorale, s-a grăbit să facă o declarație politică neinspirată. Ca bărbat și ca ardelean îl aștept să aibă curajul să își asume că a greșit în fața unui om, să își îndrepte greșeala și să își ceară scuze public. Este vorba de onoare și de principii și, dacă vrem să construim ceva, cu acestea ar trebui să începem.