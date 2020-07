Gestionarea câinilor fără stăpân din Aiud: Licitație pentru delegarea serviciului de ecarisaj la adăpostul de câini

Primăria municipiului Aiud a lansat de curând în SEAP o licitație pentru delegarea prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Aiud. Valoarea totală estimată este de 1.216.225lei, fără TVA.

Potrivit reprezentanților primăriei municipiului Aiud, prin intermediul acestui adăpost, care va avea și un serviciu de sterilizare, se vor efectua și campanii de sterilizare pentru câinii cu stăpâni, așa cum prevede legea.

Prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza Municipiului Aiud presupune următoarele activități:

a) capturarea cainilor fara stapan si transportarea acestora la adapostul special amenajat, pe baza sesizarilor persoanelor fizice si

juridice cat si la propunerea autoritatii publice locale in program normal, dar si in regim de urgenta in cazuri speciale;

b) Identificarea, preluarea, înregistrarea, consultarea, trierea, marcarea auriculară(crotaliere) si tratarea cainilor fara stapan adusi la

activitatile de deparazitare, vaccinare, sterilizare si inregistrarea lor intr-o evidenta unica ; (identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan, exclusiv, cu medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii;)

c) Deparazitare câini;

d) Vaccinarea câinilor

e) Examinarea clinică și înregistrarea câinilor în register special și întocmirea de fișe individuale ;

f) Cazarea, hranirea și îngrijire câini;

g) Sterilizarea-castrare masculi

h) Sterilizare ovarioctomie female

i)Tratament postoperator

j) Microcipare ( manopera+produs), eliberare carnet de sănătate și înregistrare în registrul electronic;

k) Eutanasiere animalelor cu boli incurabile se va face cu respectarea normelor legale in vigoare de catre personal specializat al serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan. Aceasta activitate se va efectua de catre medic veterinar cu substantele prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele acceptate de normele sanitar – veterinare, cu obligatia ca procedeele si substantele utilizate sa nu provoace suferinţa animalelor. Se eutanasiaza animalele bolnave si cele cu comportament agresiv in conditiile prevazute de legislatia speciala, respectiv O.U.G. nr.155/2001, modificata si completata;

l) Neutralizare și transport cadavre si a deseurilor organice colectate si asigurarea conditiilor prevazute de normele legale pentru

depozitarea cadavrelor de animale pana la transportarea lor in vederea incinerarii;

m) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate

autorizata;

n) programe de informare, educatie si responsabilizare a cetatenilor;