Gândurile unei tinere din Alba, din INFERNUL spaniol cauzat de COVID-19: „Lumea a crezut că e ceva trecător și nu trebuie să luăm în seamă presa, că se exagerează totul”

Anamaria Oprea, tânăra din Alba Iulia, care a fost declarată cel mai bun artist tatuator de sprâncene din lume, prin tehnica microblading, povestește într-o postare pe pagina sa de facebook, prin ce trece în Spania infectată de coronavirus și își sfătuieste urmăritorii să se protejeze și să nu ia virusul în glumă.

„Dragii mei , am hotarat sa scriu câteva rânduri pentru voi intr-o situație nemaintâlnita in care ne aflam cu toții. Nu am crezut vreodată sa ajungem sa trăim un scenariu de film de groaza . Ma aflu in Madrid ( unul dintre cele mai afectate orașe din lume ) unde virusul a lovit din plin . Au un sistem sanitar foarte bine pus la punct , dar din păcate s-au luat măsuri tardiv .

Lumea ( inclusiv eu ) a crezut ca e ceva trecător și nu trebuie sa luam in seama presa ca se exagerează totul. Ei bine , presa nu a exagerat destul ! Am început sa luam măsuri când de la o zi la alta numărul morților era tot mai mare .

Poate aveți impresia ca este o simpla gripa de care se scapă , ca noi tinerii o ducem pe picioare . Ne putem vindeca , dar nu putem fi atât de egoiști ! Copii și tinerii ( sistem imunitar puternic , regenerare celulara rapida) sunt purtători , răspândesc virusul . Vârstnicii cu probleme de sănătate , boli cronice sunt VICTIME SIGURE. In Madrid persoanele peste 65 de ani nu mai au prioritate la aparatele de oxigen .

O prietena care lucrează in spital mi-a trimis un mesaj voce in care plângând îmi spunea ca trebuie sa trieze pacienții , ca nu sunt destule aparate de respirat si ca trebuie sa le dea șansa la viața celor tineri . Nu sunt locuri in spital , nu sunt materiale , nu sunt echipamente de protecție . Sunt prea mulți bolnavi deodată . Sunt depășiți de situație .

Am văzut video cu pacient bolnav in insuficienta respiratorie , luptând pt viața ; oameni pe moarte care nu-și pot lua rămas bun de la cei dragi ; oameni întinși pe jos la urgente așteptând sa fie diagnosticați . Și pe de alta parte văd ignoranta altora care merg la cumpărături de parca se pregătesc de Sărbători .

Se înghesuie unii in alții așteptând minute bune la rând fără măști de protecție , fără mănuși și fără a păstra distanta unii de alții . Văd la TV persoane in vârsta ieșind la plimbare câte 2-3 , ma îngrozesc . Trebuie sa înțelegem ca depinde de noi sa terminam acest coșmar cât mai repede . Cu cât se inchide tot și ne izolam , cu atât mai repede se termina .

As vrea sa adaug câteva sfaturi pe care le consider utile , având in vedere ca deja am 2 săptămâni de carantina :

– ies la cumpărături singura in momentul in care am epuizat rezervele ( nu vorbesc de capricii – nu e momentul , ma refer la alimente de baza ) ; îmi pregătesc pâine in casa zilnic ( mașina de pâine )

– la cumpărături port masca și mănuși , păstrez distanta fata de alte persoane . Am lista de cumpărături astfel in cât sa termin totul cât mai repede posibil . Încerc sa nu folosesc telefonul

– înainte de intrarea in casa las încălțămintea intr un sac menajer , intru și pun hainele la spălat direct , dezinfectez încălțămintea și intru la dus ( spăl inclusiv parul – virusul rezista câteva ore in par și pe haine)

– recomand dezinfectarea clanțelor și solurilor in casa și aerisirea încăperilor

Dacă aveți simptome de răceala dar puteți respira , nu va doare pieptul – Rămâneți in casa ! Nu mergeți la urgente ! Se puate sa luați virusul de acolo ! Izolați -va , stați la caldura , hidratați – va și țineți legătura telefonic cu medicul dumneavoastră de familie .

Sper sa ne vedem cu bine , doresc sănătate tuturor și ramaneti izolați , stați in casa !”, a scris tânăra din Alba pe facebook