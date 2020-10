Gabriel Pleșa, noul primar USR-PLUS al municipiului Alba Iulia nu exclude o alianţă cu PSD în Consiliul Local, dacă nu vor ajunge la o înţelegere cu PNL

Gabriel Pleşa de la formațiunea USR-PLUS, câştigătorul alegerilor locale de duminică în municipiul Alba Iulia, nu exclude o alianţă cu PSD în Consiliul Local, dacă nu va fi posibilă colaborarea cu PNL. Acesta a susţinut, joi, prima conferinţă de presă după câştigarea funcţiei de primar al municipiului Alba Iulia. Acesta a susţinut că este posibilă o alianţă cu PSD în Consiliul Local.

”(…) nu poţi să judeci PSD de acum sau pe cei din Alba Iulia cu ce s-a întâmplat acum patru ani. Într-adevăr, doctrinar şi nu numai, alianţa USR PLUS a fost şi este adversara PSD. Însă datorită faptului că nu putem face o singuri o majoritate în Consiliul Local, şi această variantă, dacă lumea ne va arăta acest lucru, trecem peste orgolii politice, trecem peste orice pentru oraş”, a afirmat Gabriel Pleşa.

Întrebat dacă de la Bucureşti vor veni instrucţiuni clare care să le interzică o alianţă cu PSD, acesta a spus că cei de la conducerea naţională a alianţei USR PLUS lasă la decizia filialelor, deoarece se respectă autonomia locală. USR PLUS a anunţat, joi, o consultare publică cu cetăţenii municipiului Alba Iulia, care ar urma să decidă cu cine se va realiza majoritatea în Consiliul Local. Întrebat dacă, după consultare şi negocieri, vor decide să facă o alianţă cu PNL, iar liberalii îl vor propune ca viceprimar pe Voicu Paul, va accepta propunerea şi colabora cu acesta noul primar, Gabriel Pleşa a declarat următoarele:

”Vreau să vă spun următorul lucru, nu aş vrea să fac speculaţii pe această temă. Aş vrea să spun despre acest lucru după ce se va decide majoritatea. Dacă va fi cu PNL, vom lua o decizie în echipă, decizia dacă o să acceptăm o propunere din partea PNL. Voicu Paul a primit un vot de sancţiune din partea cetăţenilor. Din punctul meu de vedere eu voi lucra categoric cu oricine vrea să vină să se pună în slujba oraşului. Doar că trebuie să spun că, în urmă cu trei zile, oamenii au dat un vot de sancţiune, un vot de sancţiune împotriva vechii administraţii, iar Voicu Paul a fost în centrul acestui vot de sancţiune şi vom ţine cont de acest lucru”, a declarat Gabriel Pleşa.

Noul primar a precizat că imediat după ce va depună jurământul va dispune un audit intern, urmând să decidă dacă o va face cu o firmă independentă. „După ce ajung în Primărie, vă anunţ oficial că voi face un audit, ori cu o firmă de specialitate din exterior, ori cu un audit al Curţii de Conturi, pentru că mi se pare normal să văd ceea ce preiau şi, nu neapărat eu, trebuie să ştie albaiulienii. În baza principiului transparenţei la care ţin enorm de mult, trebuie să fac acest lucru”, a declarat Gabriel Pleşa.

Prezenţi la conferinţa de presă, co-preşedinţii Alianţei USR – PLUS Alba au mulţumit electoratului pentru votul acordat duminică. ”Am reuşit să scoatem un rezultat extraordinar. Alianţa USR PLUS Alba a reuşit să intre în 25 de consilii locale la nivel de judeţ. Avem 46 de mandate de consilier local, 4 mandate de consilier judeţean şi doi primari, în Alba Iulia – Gabriel Pleşa şi Lupşa – Radu Penciu. Este primul pas pe care îl face Alianţa USR PLUS Alba în aceste alegeri locale. De aici începem să construim, să construim buna guvernare, să venim cu acea viziune în consiliile locale, să venim cu oameni care îşi doresc să facă bine şi oameni care îşi doresc să facă un al mod de a face politică”, a declarat Beniamin Todosiu (USR).

La rândul său, Mihail David (PLUS) a spus că scorul reuşit în 27 septembrie în municipiul reşedinţă de judeţ nu doar că onorează, dar şi obligă. ”Vrem ca în următorii patru ani să demonstrăm că USR PLUS (…) va fi acea schimbare, în comparaţie cu ceea ce, din păcate, a însemnat până acum vechea clasă politică”, a declarat David.