Furtul comis de o persoană cu masca sanitară pe faţă este infracțiune calificată: Decizie a ICCJ

Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere cu peste 4 procente, față de anul anterior: Topul mașinilor cumpărate de români

În cursul anului 2021 s-a înregistrat o scădere a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu 4,1%, comparativ cu rezultatele din anul anterior, arată datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Potrivit analizei de specialitate, în ultima lună a anului trecut, au fost înmatriculate în România 14.111 autovehicule noi (autoturisme şi vehicule comerciale, autocare şi speciale), cu 23% mai puţine decât în luna similară din 2020. Dintre acestea, 11.858 au fost autoturisme, a căror scădere faţă de luna decembrie 2020 (când au fost înmatriculate 15.974 de unităţi), este de 25,8%.

Top 5 al mărcilor de autoturisme, în decembrie, era condus de Dacia – cu 4.570 de unităţi, urmată de Hyundai – cu 1.090 unităţi, Renault (977), Toyota (717) şi Skoda (627).

În acest context, pe ansamblul celor 12 luni din 2021, autoturismele noi au consemnat o scădere generală de 4,1%, comparativ cu intervalul similar din 2020.

Pe de altă parte, autoturismele rulate, cu cele 395.759 de unităţi înmatriculate pe parcursul anului trecut, înregistrează un salt de 3,7%, de la an la an. Cele mai multe autoturisme second hand înregistrate în România pe parcursul anului anterior au fost: Volkswagen (98.097 unităţi, +3,3% faţă de 2020), Audi (38.514 unităţi, +0,8%), BMW (38.481 unităţi, -0,2%), Ford (27.433 unităţi, -4,1%) şi Opel (25.684 unităţi, -7%).

Conform statisticii oficiale, pe segmentul înmatriculărilor de vehicule comerciale noi (LCV, HCV, Minibus şi Bus, precum şi vehicule speciale), raportat la un volum de 2.253 de unităţi înregistrat în luna decembrie 2021, scăderea a fost de 4,2%, iar pe ansamblul întregului an diminuarea a ajuns la 21%.

Totodată, la motocicluri (motociclete, mopede. ATV-uri) noi, în decembrie 2021 s-au înmatriculate 441 de unităţi (-62,4% faţă de decembrie 2020), în timp ce la nivelul întregului an s-a înregistrat o creştere de 7,2%.

Sursa: agerpres.ro