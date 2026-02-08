Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea
Lucrările de conservare-restaurare a fragmentelor de pictură murală din interiorul Bisericii din Vința, strămutată în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, sunt aproape de final, după un proces complex de identificare și reconstituire a scenelor originale.
Fragmentele de pictură murală, datate în prima jumătate a secolului al XIX-lea, au fost restaurate și integrate cromatic cu respectarea principiului minimei intervenții, urmând ca acestea să fie repuse în operă, în interiorul Bisericii din Vința, amplasată în cadrul Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului.
Ce a transmis Muzeul Astra
,,Proiectul de conservare-restaurare și punere în valoare a fragmentelor de pictură murală din interiorul Bisericii din Vința, strămutată în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului se apropie de final.
În prezent, lucrările de conservare-restaurare efectuate la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu prin firma S.C. EURAS S.R.L. din Satu Mare, de către constructor – șef de șantier Ionuț Bota și de asociatul său Sorin Pârvulescu – Alutanus Restauri, se află într-o fază avansată de lucru.
O etapă extrem de dificilă și de durată a fost aceea de identificare și reconstituire a scenelor interioare. Acest proces s-a finalizat cu succes, prin implicarea conf. univ. dr. Geanina Ionescu, director de specialitate – Centrul ASTRA pentru Patrimoniu.
În scurt timp se va putea demara procesul de repunere în operă a fragmentelor de pictură murală în interiorul Bisericii din Vința, biserică strămutată în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
Admirabilă este intervenția de integrarea cromatică a tinerelor restauratoare, Bălănoiu Maria Mirela și Nițu Andra Mădălina, care au respectat întocmai principiul minimei intervenții pe o pictură atât de valoroasă cum este cea realizată de Simion Silaghi-Sălăjeanu.
Lucrările de conservare – restaurare și punere în valoare a fragmentelor de pictură murală ce datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea au fost începute în anul 2025. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul Institutul Național al Patrimoniului, fondurile fiind alocate din bugetul proiectului „Restaurarea monumentelor etnografice din Muzeul ASTRA. Viitorul sustenabil al valorilor patrimoniale din România”, proiect depus în cadrul subprogramului „Muzee în aer liber – monumente de arhitectură vernaculară” / <<Restaurare>>.
Muzeul ASTRA, prin proiectele sale în slujba patrimoniului, reușește din nou să scrie istorie, fiind un model de bune practici în domeniul conservării și restaurării”, se arată într-o postare scrisă de Muzeul Astra pe o rețea de socializare.
Istoric
Biserica „Sfântul Arhanghel Mihail” din satul Vinţa a fost construită în piatră pe locul unei fostei biserici din lemn. Datarea vechimii acesteia nu a putut fi stabilită cu exactitate, dar se apropie de 250 de ani, având în vedere că pe clopotul din turlă este menționat anul 1775.
În interiorul bisericii se păstrează încă pictura realizată în 1821, în condiţii remarcabile, potrivit basilica.ro.
FOTO: Florin Păun
