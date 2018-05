FOTO,VIDEO: PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de înșelăciune. Autoturisme date în urmărire în Marea Britanie, depistate de polițiști

Poliţiştii din Alba au depistat 3 autoturisme căutate de autorităţile britanice, în valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau în posesia unor cetăţeni din municipiul Blaj. Aceştia sunt bănuiţi de înşelăciune, fals şi tăinuire, fapte săvârşite în legătură cu înmatricularea autovehiculelor, în România.

La data de 17 mai a.c., poliţiştii Serviciului de investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor persoane din municipiul Blaj, bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tăinuire.

Se pare că, în anul 2017, doi bărbaţi, de 38 şi 39 de ani, ar fi achiziționat, din Marea Britanie, în sistem leasing, 3 autoturisme, în valoare totală de 47.000 de lire sterline, ar fi plătit o parte din rate după care le-ar fi adus în România, unde, folosindu-se de documente şi declaraţii false le-ar fi înmatriculat pe numele unor rude.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, poliţiştii au identificat cele 3 autoturisme, căutate de autorităţile din Marea Britanie, acestea fiind indisponibilizate, în vederea restituirii.

Faţă de cei de cei doi bărbaţi, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar faţă de alte două persoane, rude cu bărbaţii, pe numele cărora au fost înmatriculate autovehiculele, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de tăinuire.

Pentru depistarea autoturismelor, poliţiştii au beneficiat de date şi informaţii suplimentare, obţinute prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internaţională – Inspectoratul General al Poliţiei Române.

La efectuarea percheziţiilor, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sprijiniţi de poliţiştii din Blaj şi de poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

