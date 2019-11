FOTO|VIDEO: Casa Memorială Lucian Blaga din Lancrăm, o oază de cultură și tradiție: „Sentimentul e că domnul Lucian Blaga trebuie să apară din clipă-n clipă”

Casa Memorială Lucian Blaga din Lancrăm, o oază de cultură și tradiție: „Sentimentul e că domnul Lucian Blaga trebuie să apară din clipă-n clipă”.

Pornind pe șoseaua ce duce la Sebeș, la nici 15 km de Alba Iulia, veți ajunge în localitatea Lancrăm. Aici, din drumul european E 81, pe partea stângă, se desprinde o străduță îngustă, denumită Ulița Veche.

Se urmează practic un curs paralel cu drumul european și, pe la jumătate, la numărul 234 (71, conform noii numerotări), veți afla o casuță veche, trainică, zugravită într-un albastru seren. Este Casa memorială a poetului și filozofului român Lucian Blaga. Dincolo de portița din zăbrele de lemn, veți afla o fereastră spre trecut, cu un decor indolent la trecerea timpului, dornic să mențină vie amintirea vremurilor de demult.

Aici marele gânditor și-a petrecut primii ani din viață, casa fiind moștenită în anul 1870 de părinți, Ana și Isidor Blaga, de la un bunic, preotul satului. Cei doi soți au adus pe lume nouă copii, între care Lucian Blaga a fost mezinul. Lumea copilăriei avea să fie însă umbrită de suferință, când în anul 1908, Isidor trecea la cele veșnice și după un an Ana era nevoită să vândă căminul familial pentru a se putea întreține și asigura educația copiilor.

Ajunsă astfel în posesia unor proprietari străini, casa avea să fie răscumparată de statul român abia în anul 1995, cu ocazia centenarului, devenind muzeu. Deoarece între timp construcția suferise modificări, au fost necesare lucrări de restaurare care s-au finalizat în 1998. Pentru amenajarea interioarelor, au fost adunate colecții de obiecte provenite din donații de la rude și apropiați ai poetului, personalități literare, precum și din partea unor instituții. Sunt expuse manuscrise și volume semnate, documente, obiecte de mobilier, portrete, fotografii, precum și obiecte personale, paltonul, pălăria, geamantanul de student sau penița de scris.

În completarea casei părintești, s-a reamenajat și vechea șură, pentru ca aceasta să dobândeasca un aspect modern. S-a amenajat o mică bibliotecă și o sală multifuncțională, destinată manifestărilor culturale organizate anual, la începutul lunii mai, în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”.

Este o expoziție simplă, dar reușește să redea cât mai fidel urmele unei atmosfere de trecut. Anii se scurg, însă trecerea lor pare a fi derizorie și, cu toate că multe trăiri au fost probabil estompate, aceste câteva frânturi de amintire se vor strădui să rămână veșnic intacte.

„Vlog de casă: e dincolo de manuale și extemporale, e chiar o casă care seamănă c-un om; hai deci să vezi și de ce poezia lui Lucian Blaga seamănă c-un deal ș-o vale. Am fost la Lancrăm, auzisem de casa memorială restaurată ca niciuna alta ș-am zis că-i musai s-o arăt – știu că pe la noi nu ține “chestia cu cultura” (sic!), da’ tocmai de-aia, no! Găsești aici un mini-Ardeal, cu acel cuptor la care visez eu de treizeci de ani și tot nu-l am, cu teracota și bârnele – și nici pe alea nu le am; le visez încă.