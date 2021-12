FOTO: Volei Alba Blaj – SCMU Craiova 3-0 | Repetiție pentru PAOK Salonic și derby-ul cu campioana

Talentatul jucător Darian Borza, component de bază al CS Municipal Unirea Alba Iulia, va participa în aceste zile la un turneu internațional disputat în Ungaria.

Mijlocașul central va activa în echipa Kisvárda FC, în competiția dedicată grupei de vârstă Under 15, Cupa de iarnă. Clubul maghiar l-a avut la dispoziție în această toamnă în pregătire pe Darian Borza (foto, nr. 10), timp de o săptămână, alături de coechipierul său Lucas Blagu, Kisvárda FC intenționând să-l înregimenteze pe Borza.

La respectiva formație ce activează pe prima scenă a fotbalului din Ungaria (poziția secundă în ierarhia la zi, după 15 etape) au evoluat sezoanele trecute alți doi fotbaliști din Cetatea Marii Uniri, atacantul Gheorghe Grozav și portarul Mihai Mincă (2018-2021). Ultimul, actualmente la CS Universitatea Alba Iulia, are o funcție în staff-ul grupării din țara vecină și a intermediat perioada de pregătire în Ungaria pentru Darian Borza (foto, dreapta sus, lângă Mincă) și Lucas Blagu, jucători născuți în 2007.

Astfel, la turneul internațional sunt 6 echipe, reprezentante ale unor cluburi importante la nivel continental, din Ungaria, Polonia și Ucraina. Cele șase participante au fost impărțite în două grupe (meciurile sunt sâmbătă), iar partidele pentru ierarhia finală (1-2, 3-4, respectiv 5-6 sunt prevăzute duminică). Locul de desfășurare a meciurilor, cu durata a două reprize a câte treizeci de minute este terenul de iarbă artificială al Complexului Sportiv Várkerti. Componența celor două grupe: *grupa A: Kisvárda LA, Legia Varșovia (Polonia), Șahtior Donețk (Ucraina); *grupa B: Academia Puskás, Munkács FA (Transcarpatia), Dinamo Kiev (Ucraina).

Cei doi fotbaliști au deslușit tainele “sportului rege” la Unirea Alba Iulia și în cursul acestui an s-au transferat la CS Municipal Unirea Alba Iulia (antrenor coordonator Mihai Manea), după ce au făcut parte, până la declanșarea pandemiei, din lotul Unirii Alba Iulia, la juniori D, fiind coechipieri cu Rareș Stanciu, fratele mai mic al internaționalului Nicolae Stanciu. În vară, mijlocașul Darian Borza a fost prezent la Mogoșoaia și Buftea la un trial în vederea alcătuirii celui mai tânăr lot național al României, cel Under 15. De altfel, Borza, R. Stanciu și Blagu sunt titulari în formula CSM Unirea Alba Iulia, pregătită de Mihai Manea, la nivelul Ligii Elitelor Under 15. (H.D.M.)