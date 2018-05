FOTO: Volei Alba Blaj, “mândria Albei”, vicecampioană europeană și un uriaș ambasador al României | Echipa lui Zakoc, ambasador al “Sports Festival” de la Cluj

Volei Alba Blaj a reușit o performanță uluitoare pentru sportul românesc, ajungând în finala celei mai grandioase competiții europene la nivel de cluburi, după ce a învins pe Galatasaray Istanbul, însă a pierdut în ultimul act, în fața „galacticelor” de la VakifBank Istanbul, 0-3 (17-25, 11-25, 17-25).

Volei Alba Blaj a uimit Europa voleibalistică, rezultatele din Final Four fiind percepute ca o adevărată minune, dar în fapt este un “boom” de marketing pentru noi toți, rezultând o notorietate greu de cuantificat acum. Argintul din realitate înseamă aur în planul notorietății aduse Blajului, Albei și României, ceea ce s-a petrecut la București fiind etalon pentru mulți ani de acum înainte.

Pe podiumul de premiere, bucuria a fost unanimă: VakifBank jubila la maximum deși cucerise al 4-lea titlu european, Conegliano trăia euforia bronzului (deși este un pas înapoi comparativ cu 2017), iar Blajul… Blajul a fost la înălțime, galeria și jucătoarele având propriul lor moment istoric, după un parcurs fabulos.

*Sergiu Ștefănescu: “Am pus Blajul pe harta Europei, am fost capitala voleiului european”

“Sunt mândru de Blaj, de echipa noastră, de tot ce am realizat, un lucru incredibil. Sunt mândru de Blaj, Alba și România. Am pus, prin acest Final Four, Blajul pe harta Europei, pentru că am fost capitala voleiului european de mare clasă. Mulțumită nouă, după excelenta organizare, România va primi organizarea uneia dintre grupele turneului final al Campionatului European din 2021, de la Cluj-Napoca. Ce s-a întâmplat la București ar trebui să fie un semnal pentru conducătorii sportului românesc, de a sprijini investiția în sport, pentru că sportul aduce un beneficiu extraordinar de imagine României și bucurie tuturor românilor”, a declarat Sergiu Ștefănescu, președintele Consiliului Director al Volei Alba Blaj.

*Volei Alba Blaj, ambasador al “Sports Festival” de la Cluj

Grație rezultatului de senzație din turneul final al Champions League, CSM Volei Alba Blaj a devenit ambasador al primei ediții a “Sports Festival” de la Cluj-Napoca, de luna viitoare! Sunt 4 zile dedicate sportului, în perioada 14-17 iunie, cu un meci de fotbal pe “Cluj Arena” (pe 16 iunie) – între fotbaliștii “Generației de Aur” și legendele CF Barcelona, și o partidă demonstrativă de tenis între România și World Team (Goran Ivanisevic și frații Bryan), cu o zi mai repede.

*Nneka și Cleger, în echipa ideală a turneului

Două reprezentante ale Volei Alba Blaj, centrul Nneka Onyejekwe și Ana Cleger (MVP-ul semifinalei cu Galatasaray), au fost incluse de către organizatori în echipa ideală a Final Four-ul Champions League de la București! Nominalizări onorante, într-o alăturare stelară, doar Galatasaray Istanbul neavând nicio reprezentantă. Campioana VakifBank Istanbul le-a trimis în echipa ideală pe chinezoiaca Zhu Ting, cea mai bună voleibalistă din lume, dar și pe sârboiaca Milena Rasici. Cel mai bun libero a venit tot de la VakifBank, Gizem Ordu. Au fost două reprezentante de la Imoco Conegliano, căpitanul Joanna Wolosz, poloneza care a fost considerată cea mai bună ridicătoare, și Kimberly Hill, americanca de 5 stele. MVP-ul competiției a fost desemnată Gozde Kirdar, voleibalista de legendă a lui VakifBank, asta și pentru că turcoaica a îmbrăcat pentru ultima dată tricoul echipei turce într-un meci oficial, ea anunțând că se retrage.

*Volei Alba Blaj, moment de glorie în “Polivalentă”

„A fost ceva unic, incredibil, cu multe emoţii, cu multă adrenalină și nu ştiu când se va mai repeta un asemenea eveniment pentru sportul nostru. În turneul Final Four am plecat cu ultima şansă, dar am ajuns în marea finală și am trăit momente unice. Mulţumim galeriei din Blaj că a reuşit să mobilizeze o întreagă sală de sport şi tuturor care au înţeles și au fost aici alături de noi. Această medalie de argint are un loc aparte în suflet”, a declarat căpitanul Adina Salaoru, pe aceeași lungime de undă situându-se și antrenorul Darko Zakoc: “Cu Galatasaray am făcut un miracol, dar în finală nu am mai avut energie. Vorbim despre cea mai bună echipă din lume, cu cele mai bune jucătoare din lume, nu ne-a dat nicio șansă. În orice caz, e ceva istoric pentru voleiul românesc”.

Dan HENEGAR

