FOTO: Volei Alba Blaj – Allianz MTV Stuttgart 3-1, în preliminariile Ligii Campionilor | Darko Zakoc: „Nimic nu e jucat, ne-am relaxat după 2-0 la seturi”

Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, a reușit o victorie, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, scor 3-1, cu Allianz MTV Stuttgart, în Sala „Transilvania” din Sibiu și deține șansă de a accede, pentru al 4-lea an consecutiv în grupele Champions League.

În returul din Germania, de marți, 13 noiembrie, echipa din „Mica Romă” mai are nevoie de două seturi, în vreme ce vicecampioana Germaniei este obligată învingă 3-0 sau 3-1 și apoi, dacă va reuși, să își adjudece si „setul de aur”. Au fost 96 de minute intense, în care s-au remarcat Katerina Zhidkova și Krystal Rivers (Allianz MTV Stuttgart) – fiecare câte 18 puncte.

*Darko Zakoc: “Ne-am relaxat după 2-0 la seturi”

“ A fost un meci greu, Stuttgart este o echipă foarte bună, am început foarte bine, dar după 2-0 la seturi ne-am relaxat, adversarul și-a intrat în ritm și am avut astfel parte de un final greu. În setul 3 am jucat foarte slab, Stuttgart a servit foarte bine și ne-a contracarat preluarea în două jucătoare. Nimic nu e jucat, suntem concentrați pe meciul din Germania și cu siguranță nu vom merge acolo doar cu gândul că ne trebuie doar două seturi ”, a spus Darko Zakoc. “În primele două seturi nu am fost în joc, ne-am revenit apoi și am fost foarte aproape de a trimite meciul în setul 5, dar micile detalii și publicul fantastic de aici au făcut ca rezultatul să fie acesta. Va fi greu în retur la Stuttgart, Alba Blaj are prima șansă acum, dar va fi oricum un alt meci și avem puterea să revenim”, a menționat Ioannnis Athanasopoulos. “Știam ce meci dificil ne așteaptă, veneam după câteva meciuri mai puțin bune si mă bucur că echipa a jucat un volei de calitate, care a fost răsplătit cu un rezultat foarte bun. E importantă această victorie, ne gândim deja la meciul de la Stuttgart și vom face totul pentru a ne califica mai departe”, a adăugat Nneka Onyejekwe.

Volei Alba Blaj: Lora Kitipova (un punct) – Katerina Zhidkova (18 p.), Maja Aleksic (10 p.), Ioana Baciu (13 p.), Ana Lazarević (11 p.), Nađa Ninković (7 p.)– Suzana Ćebić (libero 1); au mai mai jucat: Marina Vujović (libero 2), Mariya Karakasheva (8 p.), Nneka Onyejekwe, Ramona Rus; în lot Aleksandra Cirovic, Sara Hutinski, Sonja Newcombe.

Sursa: Nicu GOGA, Radio Blaj