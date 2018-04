FOTO: Volei Alba Blaj a pierdut și Cupa României contra rivalei CSM București, ce a realizat eventul! Bacșiș: „Suntem foarte dezamăgiți”

Volei Alba Blaj nu a reușit nici în finala Cupei României să treacă de CSM București, rivala ce i-a suflat ambele trofee interne titlul și Cupa României! La Bacău, echipa din „Mica Romă” a scăpat de Brakocevic, ce nu s-a regăsit în distribuția rivalei, a condus cu 1-0, dar a coborât steagul și a cedat, ratând revanșa împotria formației din Capitală, în rândul căreia a strălucit Ioana Baciu.

Dacă în 2017, trupa lui Darko Zakoc a reușit maximum pe plan intern, cucerind eventul, acum a cedat supremația către CSM București ce și-a trecut în cont cupa și campionatul, blăjencele mulțumindu-se doau cu locu secund și disputarea finalei.

*Vladimir Bacșiș: „Sper ca fetele să se trezească! Jos pălăria pentru fani!”

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că am pierdut și al doilea trofeu intern. Nu am profitat de absența Jovanei Brakocevic, am jucat numai primul set, apoi am căzut și am cedat inițiativa. Sper ca fetele să se trezează, pentru că cu o astfel de atitudine nu avem nicio șansă să realizăm surpriza dorită, aceea de a învinge Galatasaray Istanbul. Trebuie să le mulțumesc fanilor, veniți în număr mare alături de noi la Bacău, demonstrând astfel că la nivel de suporteri, în România esta doar Blajul„, a declarat Vladimir Bacșiș, directorul general al CSM Volei Alba Blaj.

În Volei Alba Blaj a fost învinsă în finala Cupei României de la Bacău, scor 1-3 (25-21, 19-25, 16-25, 23-25), de către CSM București, care a realizat eventul național în actuala ediție. Au evoluat pentru Blaj: Petya Barakova (un punct) – Adina Salaoru (13 p), Aleksandra Crncevic (12 p), Ana Cleger (19 p), Mariana Aquino (8 p), Nneka Oniejekwe (8 p), Selime Ilyasoglu (libero); Lena Moellers (3 puncte), Ramona Rus (un punct), Lynda Morales (un punct), Slavina Koleva (4 puncte), Andreea Tamaş. Antrenori: Darko Zakoc și Stefan Ljubicic.

Pentru Volei Alba Blaj mai rămâne acum Final Four-ul Champions League de la București, din 5-6 mei, cân vor debuta cele trei jucătoare transferate special din Turcia: libero-ul Melisa Memiș (20 de ani, Kameroglu Beylikdüzü), extrema Tijana Malešević (27 de ani) și centrul Nataša Krsmanović (32 de ani, ambele de la Seramiksan) – ultimele două internaționale din Serbia, cu cărți de vizită impozante.

Programul competiției: *sâmbătă, 5 mai, ora 16.00: semifinala I, Vakifbank Istanbul – Imoco Volley Conegliano; ora 19.00: semifinala a II-a, CSM VOLEI ALBA BLAJ – Galatasaray Istanbul; *duminică, 6 mai, ora 16.00: finala mică; ora 19.00: finala mare.

Foto: Costin ALEXADRESCU, sport.bacaul.ro