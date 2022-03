FOTO: Viitorul Cluj – Metalurgistul Cugir 2-1 (0-1) | Primul eșec din 2022, gazdele – calificate în play-off

Astăzi, de la ora 15.00, în penultima rundă a sezonului regular în Seria a 9-a a Ligii a 3-a, pe terenul sintetic de pe “Dan Anca”, Metalurgistul Cugir (poziția secundă, 37 de puncte) bifează a doua deplasare succesivă a anului.

Viitorul Cluj (locul 4, 24 de puncte), pregătită de antrenorul Marius “Papi” Popescu, originar din Totoi, încă nu este sigură de prezența în play-off, deși are 4 puncte avans față de Gloria Bistrița (evoluează acasă cu Sticla Turda). În tur, sub Drăgana a fost 3-0 (0-0), cu vizitatorii evoluând în inferioritate numerică mai bine de o repriză. “Roș-albaștrii” au început anul cu o remiză albă la Turda, iar clujenii au înregistrat un eșec, 1-3 la Ungheni (eliminat în actul secund portarul titular Lucian Cebotari).

“Va fi greu împotriva unui oponent ce are nevoie de puncte pentru a intra în play-off. Nici în toamnă nu am avut parte de un examen facil cu o echipă tânără, preocupată de fotbal. În plus datele problemei stau cu totul altfel din pricina suprafeței sintetice”, a spus antrenorul Lucian Itu, ce nu poate conta pe P. Păcurar (suspendat), Dohotariu (în recuperare) și Tăban (ruptură de ligamente).

În runda următoare, la prima apariție stagională în fața fanilor, va fi derby-ul cu liderul CS Hunedoara. Cugirenii au o serie de 7 jocuri fără eșec (ultimele două dispute au fost remize), iar clujenii, revelația stagiunii, stau bine pe teren propriu (poziția a treia în ierarhia disputelor interne, cu 6 victorii, un egal și un eșec, consemnat la meciul de debut, 1-6 cu CS Hunedoara). Celelalte două conjudețene au pierdut în tur pe Someș, 0-1, Unirea Alba Iulia și 1-2, CS Ocna Mureș.