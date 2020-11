FOTO VIDEO ȘTIREA TA| Gestul umanitar al unei companii de construcție și al unui cetățean, la Alba Iulia: 20.000 de măști, împărțite GRATUIT persoanelor vârstnice și copiilor

Odată cu venirea sărbătorilor, o firmă din Alba a decis să sponsorizeze prin 20.000 de măști inițiativa unui cetățean al județului Alba, care le-a împărțit pe Bulevardul Transilvaniei în Alba Iulia.

Pădurean Calin a realizat acțiunea, sponsorizat de firma de construcții Dialuk Construct, și a împărțit în cursul zilei de astăzi, măști în Alba Iulia, iar trecătorii, în special copii și bătrânii, au avut parte de măști gratuite, absolut necesare în contextul pandemiei actuale.

,, Am început-o încă din luna septembrie, de când copii au început școala. Noi am avut în jur de 20.000 de măști, iar până la ora actuală am împărțit 15.000 de măști. Am dat copiilor care mergeau la școală și oamenilor în vârstă, în special. Facem asta pentru a proteja populație de acest COVID-19 care este la nivel mondial.

Mulți oameni în vârstă au măști neconforme, improvizate sau deteriorate. Foarte mulți oameni umblă cu măștile cusute. Am întâmpinat săptămâna trecută un om în vârstă care avea un tifon la gură, înodat cu elastic de uz casnic. Haide să facem cu toții acest gest umanitar pentru cetățenii albaiulieni, în care fiecare dintre noi putem să ajutăm.

Să ajutăm cetățenii noștrii dacă avem posibilitate, pentru că există oameni care nu au resursele pentru a-și procura o mască, și acesta este un lucru pe care-l văd în fiecare zi.

Acest gest îl facem din suflet pentru fiecare cetățean.” A spus Pădurean Calin.

Întrebați pe stradă ce părere au despre acțiune, cetățenii și-au exprimat părerea: ,, E o acțiune bună, ne ajută pe noi, pe pensionari.” A declarat o cetățeană