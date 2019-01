FOTO, VIDEO. Șoferul care a provocat accidentul la ieșire de pe A1 Sebeș-Sibiu, iar apoi a fugit pe câmp, prins băut într-un bar. Opt persoane internate

Șoferul care a provocat, sâmbătă seara, accidentul de circulație la ieșirea de pe A 1 Sebeș – Sibiu, spre DJ 106B, soldat cu rănirea a opt persoane, iar apoi a fugit pe un câmp, a fost prins, băut, într-un bar. În accident a fost implicat un microbuz de pasageri, iar în urma acestuia opt persoane au fost internate.

Accidentul s-a produs pe DJ 106 B, la coborâre de pe A1 spre Ocna Sibiului, fiind provocat de șoferul unui autoturism care a condus pe contrasens. Imediat după impact acesta a fugit pe un câmp și a fost prins în câteva ore de oamenii legii.



”Azi noapte, in jurul orei 00,30, conducatorul auto care a produs accidentul de pe DJ 106B a fost prins si retinut. Barbatul, in varsta de 34 de ani, din Sura Mica, a fost depistat intr-un bar de pe raza localitatii Slimnic.

In momentul depistarii, rezultatul testarii alcoolscopice a fost de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat si a fost condus la o unitate medicala unde i s-au recoltat doua probe biologice in vederea stabilirii nivelului alcoolemiei in sange.

In urma accidentului rutier produs aseara, 8 persoane, dintre care 2 minori, au fost internate in spital pentru ingrijiri medicale.

In cauza, s-a deschis dosar penal privind savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

Fata de conducatorul auto care a provocat accidentul s-a luat masura retinerii 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

Cercetarile continua la nivelul Serviciului Rutier Sibiu”, potrivit Poliției Sibiu.