FOTO, VIDEO| Se DESCHIDE Domeniului Schiabil Transalpina: SECHESTRUL asigurator a amânat funcționarea celei mai spectaculoase pârtii din țară

Domeniului Schiabil Transalpina, cel mai spectaculos şi printre cele mai moderne domenii schiabile din România se pregătește să-i primească pe iubitorii sporturilor de iarnă, cel mai probabil de la sfărșitul lunii ianuarie. Potrivit unei postări pe pagina Ski Resort Transalpina, după ridicarea sechestrului asigurator, în cursul acestei săptămâni s-au efectuat toate verificările necesare privind reautorizarea instalațiilor și în procent de 99% wekendul viitor se va schia la Transalpina.

„Stimați iubitori ai Domeniului Schiabil Transalpina, situația este următoarea și anume domeniul schiabil a fost sub sechestru care s-a ridicat in data de 07.01.2021, ulterior au urmat demersurile de ridicare a sechestrului și ștergerea acestuia de la cadastru, noi în aceasta perioadă neavând niciun drept asupra domeniului schiabil și numai după semnarea contractului in data de 13.01.2021, data după care noi am început demersurile concomitent in ceea ce privește :

-realizarea reviziilor instalatilor in vederea autorizării Iscir;

-pregătirea pârtiilor , montare plase de protecție , montare saltele protecție stâlpi, montare lăncii, tunuri de zapada, scoaterea cablului de la teleski care era căzut pe pământ cu 2 m de zăpada peste el , deszăpezirea spațiilor tehnice , care inzona stațiilor intermediara erau acoperite de zăpada care depășea 2 m , deszăpezirea peroanelor , înaintarea documentațiilor pentru autorizarea șefului de instalație către ISCIR Bucuresti , declararea responsabilului RSTVI , înaintarea către Cncir Pitesti a declarație prin care am devenit deținători ai instalațiilor , programarea reviziilor sistemului de Ticketing și a turnicheților , a sistemului de parking , efectuarea verificărilor Pram și a prizelor de pământ, efectuatrea verificărilor magneto-inductive(cu aparatura care nu funcționează pe temperaturi negative , și multe altele.

Va rugam sa aveți răbdare pentru ca tot ceea se executa este pentru siguranța dvs. și nu o sa facem rabat de la nimic care ar periclita aceasta.

Va multumim pentru intelegere și dacă totul este ok , va așteptăm sa ne bucurăm împreuna spre sfârșitul lunii Ianuarie de cel mai frumos domeniu schiabil din țara. Multumim încă o data pentru intelegere!” se arată intr-o postare pe pagina de Facebook Ski Resort Transalpina.

FOTO: facebook – Pensiunea Edelweiss