FOTO/VIDEO: Repatriată din Spania, o familie din Alba a creat un ”paradis” pe pământ românesc, din fonduri europene

Soarta i-a dus în Spania, unde au muncit din greu mai bine de 13 ani, însă s-au întors acasă, la ”raiul de pe pământ”, unde și-au făcut propria afacere, care prosperă de la an la an.

Ionela și Petru Morar, din Alba Iulia, căci despre ei este vorba, o familie pe cât de simplă, pe atât de harnică și ambițioasă, și-au dorit dintotdeauna un trai decent, astfel că după ce au muncit câțiva ani dincolo de hotare, cu bănuții făcuți cu trudă au reușit să pornească acasă ceea ce visau de multă vreme.

Și-au înființat o livadă imensă, de peri, piersici și cireși, un adevărat ”regat al cerurilor”.

Au ”respirat” speranța pe care ți-o dă viața la țară

Totul a început în 2009, când prima investiție a lor a fost cumpărarea unui teren de peste 20 de hectare și a unei căsuțe la țară, departe de ”zumzetul” orașului. Nu mai puțin de 24.000 de euro i-a costat investiția doar în teren, care mai apoi urma să devină ”motorul financiar” al familiei. Un teren arid, în comuna Vințu de Jos, sat Stăuini, unde, pe unele porțiuni nici firul de iarbă nu prea dădea să iasă.

Paradis la Stăuini, creat dintr-un proiect european în valoare de 500.000 de euro

Cu gândul încă dinainte de a-și achiziționa terenul, curajoși și plini de speranță, la sfârșitul anului 2009, cei doi și-au făcut un proiect și au reușit să obțină fonduri europene prin Măsura 1.2.1, în valoare de 500.000 de euro, din care 300.000 de euro nerambursabili.

În câțiva ani, după multă muncă, de defrișat și îndreptat terenul, de plantat și toate cele ce implică realizarea unei livezi, astăzi familia Morar a ajuns să aibă plantați aproape 50.000 de pomi. Este vorba despre 31.000 de peri, 9.600 de cireși și aproximativ 3000 de piersici. Soiurile au fost aduse din Spania și pare să le priască pe pământ românesc. Cei doi au vândut marfa la angrosiști, dar au ieșit și ei la vânzare în piețele din Alba Iulia.

Cei doi soți privesc cu optimism la afacerea lor și pe viitor se gândesc să ducă producția și în străinătate. Spun că le merge tot mai bine, iar producția crește de la an la an, cireșul fiind cel care anul acesta le va aduce un câștig în plus. Tot pe ”moșia” lor, au și plantații de nuc și alun, pe 4 hectare.

Ca niște adevărați oameni gospodari, aceștia muncesc cu drag în livadă de dimineața și până seara. ”Soțul este mereu în livadă, îi place foarte mult ceea ce face. În perioada de vară, când e nevoie de stropiri, lucrează chiar și noaptea. Eu mă ocup mai mult de hârtii”, a spus doamna Ionela. Pentru a asigura sistemul de irigație la copacii plantați, cei doi au amenajat și un lac artificial lângă livadă.

Din anul 2016, livada este a lor cu acte în regulă. Practic, per total investiție, ei au plătit 35% din costul realizării livezii, iar Uniunea Europeană le-a asigurat 65% din ce s-a realizat. Soții Ionela și Petru Morar au doi copii, un băiat, Alexandru, iar din 2010, toată existența și munca familiei se învârt în jurul livezii, aceasta fiind și singura lor sursă de venit.

Familia Morar este un exemplu pentru toți cei care visează la o viață liniștită trăită pe tărâmul natal și la un proiect pe fonduri europene. Un exemplu, așadar, de urmat și de alte familii tinere din județ și nu numai!