FOTO/Video| Raven`s Nest, cuib de autenticitate pe aripa Munţilor Apuseni. Univers arhaic recreat într-o poveste de succes internațional face concurență serioasă turismului de masă

Raven`s Nest, cuib de autenticitate pe aripa Munţilor Apuseni. Univers arhaic recreat într-o poveste de succes internațional face concurență serioasă turismului de masă

Mi-am luat lumea în cap zilele trecute și m-am tot dus, către Apuseni, cu gând de făcut curat în minte și cu ochii după „trufandale” de făcut articole din ele. Și-am ajuns tocmai unde-ntoarnă ulii, la aer rarefiat, într-o zi de miez de vară în plin octombrie, pe-o culme de Trascău, de simțeam că-mi umblă Dumnezeu prin păr la fiecare pală de vânt.

Pe o parte se-ntindea Sălciua, jos, pe vale, și pe cealaltă, străjuită de stânci, Mănăstirea Sub Piară, sub privirile masivului Bedeleu. Pădure tânără, de mesteacăn sfios și alburiu, cu pufuri aurite pe la vârfuri, mărginește aici pădurea mamă, amestecându-se cu sângeriul fagilor pentru a se pierde în veșnicul verde al brazilor. ”Fainoșag!”, zic privind cum roteau deasupra hăului doi corbi.

Ca mine au zis și alții înaintea mea, printre ei Adrian Păun și a lui soție, Alina, a căror poveste cu acești munți se deapănă la loc ferit, de câțiva ani, și e o poveste… altfel. O istorie fericită, într-un loc în care senzaționalul descompunerii și al abandonului este înlocuit cu o renaștere feerică a tradiționalului și a autenticului. Ne întristăm și ne cutremurăm pe dinăuntru în fața „mohicanilor” cu acoperiș de paie, prin care bate soarele direct pe pământul frământat al acestor saivane abandonate de prea bătrânii bunici ai Apusenilor dar ne înseninăm ajungând ceva mai sus, la Raven`s nest

Despre povestea Cuibului de corb din satul ascuns de turismul de masă vreau să vă vorbesc astăzi, ca să intrăm cu toții în rând cu cele, azi-mâine, 5 milioane de oameni care au aflat deja de el, prin câteva secvențe video surprinse de un cuplu de britanici. Și atâta suflet s-a pus aici și atâta frumos, în perfectă armonie cu locul, încânt nici nu se putea să nu li se ducă vestea.

Înainte de orice, trebuie să știți că acest mini sătuc de cinci stele plus are circuit închis, poți ajunge aici doar în baza unei rezervări și ar fi bine să o faci conștient de ceea ce urmează să experimentezi, pentru că, așa cum am spus mai sus, nu vorbim de turism de masă. Nu vii cu slana de acasă, cu jinarsul pe fundul genții, nici cu grătarul în portbagaj și cu atât mai puțin cu boxa portabilă, aia șmecheră a ta, de pui manele de pe telefon.

Exclus! Odată ajunși, oaspeții au aici toate condițiile pentru a te bucura de o escapadă într-o zonă plină de obiective turistice, cu adresabilitate mărită pentru împătimiții muntelui. Încă de la intrare, simți că ceva în legătură cu acest loc este diferit.

Casele vechi de câteva sute de ani, cu draniță pe deasupra, șura acoperită cu paie, toate recondiționate în cel mai minuțios mod, împletesc arhaicul cu confortul de la care nimeni nu face rabat. Fiecare dintre spațiile de cazare, amenajate minimalist și doar cu piese de mobilier din același ”film” cu așezarea asta mirifică, are un nume și-un dichis: ”Casa de la Miază Noapte”, ”Casa de Miază Zi”, ”Casa de Mijloc” și ”Taverna Dragonului”, echipată cu bar complet.

Tot aici se ia și masa, una la fel de specială precum locul, cu rețete culese de pe coclaurile României, autentice, din bătrâni, a căror savoare este sporită de faptul că sunt folosite ingrediente specifice fiecărui sezon, rețete cu poveste, puse în operă de bucătărese din sat. Nu se mănâncă a la carte, surpriza unui meniu tradițional fiind mereu una binevenită. Dacă speri la cartofi prăjiți cu ceafă de porc, ”Raven`s Nest” nu e pentru tine.

Aici, fiecare fel de mâncare, fie că e vorba despre lichiu ori tăiței răscopți, făcuți după indicațiile lăsate de Radu Anton Roman, e menit nu doar să îți încânte papilele dar și să completeze atmosfera de basm românesc de demult, să îți reamintească de unde vii ca să înțelegi mai bine unde vrei să mergi și mai ales cum. Bucatele sunt însoțite de vinuri alese, românești, pentru că, spune Adrian Păun, și suntem în asentimentul lui, avem vinuri foarte bune, la fel licori din partea locului sau de la o aruncătură de băț, pălinca lui Ilie Galben fiind un cap de afiș la categoria ei.

Toate merită promovate. Asta face Raven`s Nest, ne promovează prin intermediul turiștilor care-i trec pragul, în mare parte străini. Senegal, Singapore, Noua Zeelandă, sunt doar câteva repere de pe meridianele lumii de unde au venit să vadă această destinație de neratat, străini de neamul și portul nostru. Pentru că adresabilitatea locului este una globală, numele satului ascuns de lume din Apuseni este într-o limbă de circulație internațională, respectiv engleză, iar atenția la detalii pleacă de la sigla corbului care apare strategic ici colo, concepută de designerul Vlad Sulea (The Taylor), până la figurile geometrice din folclorul românesc, pe care le întâlnești atât la interior cât și la exterior.

Zmei și gheonoaie, feți frumoși se înfruntă pe desenele expuse într-unul din decoruri și simți, aievea că de oriunde ar putea apărea o zână sau un spiriduș. Și dacă până aici nu am reușit să vă conving de unicitatea acestui loc musai de văzut, sigur veți dori să bifați această destinația la gândul că în păduricea de mesteceni de pe proprietate, vă așteaptă un adevărat SPA, cu jacuzzi în aer liber și cu o priveliște de-ți taie răsuflarea. Când de saturi de bulbuci, treci dincolo, la saună, și după ce te-ai murat bine te poți lăsa într-unul dintre șezlongurile ori fotoliile puf de pe cea mai spectaculoasă terasă de belvedere, podită în jurul coamelor de stâncă pe care îți poți odihni picioarele.

Mai jos, zona de hamace se completează cu cinematograful în aer liber iar pentru și mai mult intimitate vă puteți retrage în cotlonul îndrăgostiților, cu o panoramă la fel de spectaculoasă. Pentru cei cu formă fizică deja obținută sau cu ambiții de obișnuiți ai muntelui, drumețiile la obiectivele din zonă: Rezervația Vânătorile Ponorului, Peștera Huda lui Papară, Cascada Șipote și Poarta Zmeilor, sunt de asemenea de bifat. Raven`s Nest funcționează doar 6 luni pe ani, dispune de circa 25 de locuri de cazare în cele trei case tradiționale.

Tânăra familie de clujeni are vreme să-și pună la punct planurile de viitor pentru cuibul de corb. Vor să amenajeze, în păduricea din apropiere, un soi de ascunzișuri, la același nivel de confort cu care și-au obișnuit clienții, câte unul pentru fiecare cameră, unde turiștii să se poată relaxa în voie. Și pentru că orientarea către protejarea naturii ce transpare în tot proiectul lor are mereu continuitate, niște panouri fotovoltaice nu le-ar strica deloc, doar să găsească modalitatea cea mai prielnică de a le instala.

Că veni vorba de energie, pe proprietate ai acces la internet dar din camere lipsesc televizoarele. Comuniunea cu natura este încurajată și printr-un regulament de conduită pe care fiecare client în semnează la venire. Nimic extravagant, lucruri de bun simț: nu duhănești în casele de lemn, numai afară, nu țâpi chiștoacele pe jos, îți asculți muzica la căști, vezi de cei mici, și le comunici preferințele ori alergiile alimentare din vreme, chestii dintr-astea.

Încet, încet, vom învăța să ne respectăm respectând natura și pe alții, iar acest turism de nișă nu pot decât să îmi doresc să prospere pentru că asta vrem să arătăm lumii și așa am vrea să fim percepuți. Autentici dar nu lipsiți de civilizație, de viață dar cu gusturi bune!

Daniela STOIA