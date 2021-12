FOTO VIDEO| Râul Mureș repopulat cu o tonă de crap românesc: Proiect important pentru refacerea ecosistemului acvatic

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba a organizat joi, 2 decembrie, o acțiune de repopulare, pe râul Mureș, cu peste o tonă de crap românesc, ne-a declarat Alin Tudos, reprezentant al AJVPS Alba.

Analizând speciile în declin, dar şi speciile cele mai uşor adaptabile, care să satisfacă şi să acopere o nişă cât mai largă din ecosistem AJVPS Alba a propus să se încerce să se populeze cu o specie prolifică, nepretenţioasă , rezistentă la poluare şi variaţii majore de debite – CRAPUL.

„Astăzi am reușit să facem un nou pas, am mai desfășurat o etapă cu primăria Alba Iulia și am populat râul Mureș cu încă o tonă de crap românesc. Aceasta va contribui la dezvoltarea densității piscicole și sperăm ca pe viitor să putem repara ce au distrus cormoranii, poluarea și alte fenomene nocive” a declarat Alin Tudos, reprezentant al AJVPS Alba.

„Ne aflăm pe malul mureșului în dreptul localității Ciugud și facem a treia populare cu bani de la Consiliul Local. Sunt încântat de aceste frumoase exemplare și cred că va trebui să continuăm cu astfel acțiuni, pentru că asociațiile profesioniste ne spun că Mureșul a câștigat în volumul de pește datorită acestor acțiuni”, a declarat Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

„Am venit să văd cum se populează Mureșul cu crap românesc, este prima dată când văd așa ceva. Îmi place foarte mult gândul că undeva la 4% din icrele depuse de acești pești vor popula Mureșul, deci o să avem pești în Alba Iulia”, a declarat Paul Victor Florea, consilier local.

Importanţa proiectului constă în contribuţia la refacerea ecosistemului acvatic, respectiv repopularea Râului Mureş cu crap, respectiv conştientizarea populaţiei, a pescarilor sportivi şi a tinerilor asupra păstrării unui mediu sănătos, încercând şi educarea pescarilor sportivi privind un pescuit sustenabil şi cu perspective de dezvoltare în viitor. Totodată se precizează că acţiunile de refacere a mediului, a faunei şi a florei, sunt necesare în prezent pentru a contribui la refacerea mediului înconjurător şi la dezvoltarea durabilă, orice acţiune în acest sens fiind un semnal pozitiv atât pentru albaiulieni, cât şi pentru agenţii economici, a căror implicare ar trebui să fie activă în anii viitori.

Bugetul solicitat pentru implementarea proiectului de repopulare cu crap este 15000 lei, sumă din care Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba va achiziţiona de la o crescătorie autorizată, cu Certificat de Conformitate 1000 kg crap.