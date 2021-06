FOTO VIDEO| PROTESTUL transportatorilor, din Alba: „ANAF cred că are în plan să distrugă această industrie a României, singura care mai are 100% capital românesc”

O mișcare de protest a avut loc astăzi, 18 iunie, pe DN1, între Alba Iulia și Teiuș, transportatorii fiind nemulțumiți de unele obligații fiscale impuse de autorități.

Mai multe asociații patronale ale transportatorilor – APTE 2002, Apulum Alba Iulia, ATM Bucovina FORT, ARTRI, COTAR și UNTRR au anunțat că susțin mișcarea de protest, care are în centrul revendicărilor amnistia fiscală în cazul controalelor fiscale făcute de ANAF pe reîncadrarea diurnei șoferilor ca venit de natură salarială.

„În cazul în care se reîncadrează diurna ca venit de natură salarială, este, în primul rând, că se face o reîncadrare pe ultimii 5 ani. Pe lângă costurile exorbitante și pe lângă că munca din România este taxată cu peste 70% din valoarea netă, oamenii trebuie să înțeleagă că la fiecare sută, sau la fiecare leu, se plătește 70% taxe la bugetul de stat. Prin urmare, reîncadrarea diurnei cu 5 ani în spate înseamnă un adaos de 70%, la care se adaugă penalități sau dobânzi. În cazul unei societăți comerciale controlate recent, care a avut o decizie de impunere, am făcut un calcul și ar fi însemnat cifra de afaceri pe doi ani. Asta înseamnă clar faliment. Nu există o altă soluție, pentru că nici o societate comercială nu poate și nu are posibilitatea financiară de a-și plăti cifra de afaceri pe doi ani. Este absolut imposibil.”, a declarat Florin Tomuța, pentru ziarulunirea.ro

La rândul său, Dumitru Blaga a transmis următoarele: „Astăzi este un mic semnal de avertisment, nu este un protest, făcut la solicitarea transportatorilor, care efectiv nu mai pot să reziste pe piață, din cauza abuzurilor făcute de ANAF în ultimii doi ani. Spun asta, pentru că ei s-au apucat să considere veniturile din diurnă, cheltuielile din punct de vedere ale firmelor, care sunt acordate șoferilor cu titlu de diurnă, care nu au fost și nu sunt impozabila până la limita de 2,5 ore acordate sistemului.

Așa s-a ajuns ca, o firmă de 6 camioane de exemplu, după ce i s-au recalculat sumele pe ultimii 5 ani, să aibă în jur de 300 000-400 000 de euro și la ora actuală, plus dobânzi și penalități, are în jur de 1 milion de euro. Efectiv, prin aceste acțiuni, ANAF cred că are în plan să distrugă această industrie a României, singura care mai are 100% capital românesc și care a răzbit în ultimii 30 de ani, în piața foarte acerbă, care este la nivel european. Dacă se va întâmpla acest lucru, deși noi sperăm că nu, ne vom lupta din toate puterile ca să nu fie distrus și acest sector al economiei naționale, care aduce miliarde de euro anual.

Dacă totuși, ANAF-ul, prin agresiunea sa, vor reuși să îl distrugă, nu vor face decât să piardă milioane de euro la bugetul național anual și să viseze la PNRR sau la fonduri pe care nu suntem în stare să le atragem niciodată. Refuză niște bani gratis, pentru că antreprenorii și cei care afectează în acest sector, au bătăi de cap și stres foarte mult pentru a ajuta această țară.”

Reducerea diurnei pentru șoferi este echivalentă cu împingerea forței de muncă din sector către firmele din vestul Europei, care îi așteaptă pe șoferii români cu brațele deschise. O impozitare a unei părți a diurnei ar crește costurile firmelor de transport într-atât încât nu ar mai fi competitive pe piața internațională, ca urmare a nivelului ridicat al taxelor și impozitelor aplicate pe muncă în România.

De asemenea, transportatorii solicită eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu de care beneficiază angajații la stat față de privați – este vorba de prevederile HG 714/2018, care oferă bugetarilor posibilitatea de a deconta, fără documente justificative, 230 de lei pe noapte pentru cheltuieli de cazare.