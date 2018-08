FOTO/ VIDEO: Protest la Alba Iulia față de modul în care autoritățile au gestionat mitingul Diasporei de la București: ”Nu cedăm!”

Mai mulți albaiulienii s-au întâlnit sâmbătă seara, în fața prefecturii, pentru a protesta față de modul în care autoritățile au gestionat mitingul Diasporei de la București.

Mobilizarea s-a făcut pe rețeaua de socializare, prin evenimentul intitulat ”Nu cedăm!

”PSD-ALDE a arătat aseară că legitimitatea lor se impune prin violență asupra cetățenilor. Pentru că vrem să ne exprimăm liber, pentru că vrem să fim auziți și pentru că vrem să rămânem liberi, ne vedem din nou în fața prefecturii. Nu ne intimidați, nu ne este frică, puterea suntem noi! Plecați până nu omorâți pe cineva!”, este textul pe care organizatorii l-au postat pe rețeaua de socializare.

Protestul a fost extrem de pașnic, oamenii limitându-se să discute între ei despre evenimentele de aseară și despre starea generală a țării.

Între manifestanți s-a aflat și o participantă la mitingul de la București, care a povestit cum s-au succedat evenimentele:

”În primul rând am venit în această seară ca să îmi arăt solidaritatea și respectul față de cei din București, din Piața Victoriei, cei care sunt în seara asta acolo și pentru cei care au fost aseară. Am stat până seara târziu și am urmărit ce se întâmplă și m-a durut sufletul! Nu este normal ca un copil de vârsta copilului meu să fie într-un SMURD, cu ochii roșii! Pe mine treaba asta mă sperie! Am un copil acasă și mă gândesc că dacă aici nu mai pot să-i ofer siguranță, va trebui să plec. Și nu vreau să plec! Aș vrea să plece ei, să ne lase în pace să trăim, bine, așa cum merităm. Noi nu am furat, nu suntem nici penali, nu suntem oameni care să ne vrem răul. Până la urmă vedeți ce este aici – toți suntem pașnici, toți povestim. De ce ar trebui noi să suferim, copiii noștri, părinții noștri? De ce să suferim noi? Noi n-am făcut niciun rău! Și, până la urmă cer niște explicații pentru ceea ce s-a întâmplat, ca un simplu cetățean care plătește niște taxe. Pentru asta îmi permit să cer niște explicații!”, a declarat unul dintre protestatari.