FOTO, VIDEO| Omul sfințește locul: Mai mulți albaiulieni au creat o adevărată oază de liniște în jungla de beton urbană

O vorbă din bătrâni spune că omul sfințește locul. Este și cazul unor localnici din Alba Iulia, mai exact din cartierul Ampoi 1, care au reușit să facă o oază de frumusețe în zona plină de betoane din orașul unde trăiesc.

Irimia Ionel, un localnic în vârstă de 62 de ani, a creat o grădină unde locatarii se pot relaxa, cu flori, o bicicletă decorativă și chiar o mini fântână arteziană făcută de omul nostru. Tot acesta, ajutat de mai mulți vecini, a construit pe malui râului Ampoi, un grătar de piatră, unde oricine poate veni să stea la aer curat, cu condiția de a lăsa curățenie în urma lor.

„Grădina am început-o acum doi ani, m-am gândit să fie ceva frumos în fața blocului și să am și eu ocupație. Cam 5.000 de lei m-a costat cu totul. Grătarul l-am făcut cu mai mulți vecini de aici, piatra am adus-o din râu, iar pentru ciment am pus toți bani. Poate să vină toată lumea să stea la aer curat pe malul Ampoiului, însă când pleacă să rămână curat”, a spus cetățeanul.

Tot pe malul Ampoiului un alt albaiulian, Negură Gheorghe, a făcut un mic loc de joacă cu un leagăn, unde copiii din zonă se pot juca în aer liber, în natură.