FOTO VIDEO| Noul MALL din Alba Iulia: S-a început mutarea liniilor aeriene de energie electrică din zona viitorului complex comercial

S-ar întoarce Nicolaie Moldovan, fostul City Manager al municipiului Alba Iulia, înapoi în vechea sa funcție? „Nu voi exclude, cu siguranță, opțiunea de a candida pentru Primăria Alba Iulia”

Nicolaie Moldovan, fostul City Manager al municipiului Alba Iulia, a transmis, în cadrul unei emisiuni Radio UnireaFM, câteva detalii despre o posibilă întoarcere la primăria orașului, atât din postura vechii sale funcții, cât și din cea de posibil candidat la cea de primar.

Acesta a fost întrebat în cursul emisiunii dacă s-a gândit, de la momentul plecării sale din funcția de City Manager, la o eventuală revenire în aparatul instituției.

„Tot timpul m-am gândit. Și când am plecat, am plecat cu gândul că la un moment dat, mă voi întoarce. Am anunțat public nu de foarte mult timp că eu îi vor rămâne un partener de activitate profesională domnului Hava, cu care am lucrat 18 ani la Primăria Alba Iulia și încă aproape 3 ani la Parlamentul European.

Atât timp cât domnia sa rămâne în viața publică, rămânem în echipă până la capăt. Cu siguranță, în măsura în care va dori să se întoarcă la Primăria Alba Iulia, îi voi fi partener în echipa de lucru. Nu voi exclude, cu siguranță, și într-o altă conjunctură, nici opțiunea de a lua eu în calcul opțiunea de a candida pentru Primăria Alba Iulia, însă sunt chestiuni pentru care nu acesta este momentul potrivit să le discut.

Însă, cu siguranță ca element de voință, este primul element de care ai nevoie: trebuie să îți dorești așa ceva. Nu este o chestiunea pe care să o exclud, dar este o decizie care se bazează strict pe mai multe variabile, iar cel mai important lucru este echipa cu care te duci în fața oamenilor.”, a declarat Nicolaie Moldovan, fostul City Manager al municipiului Alba Iulia, la Radio UnireaFM.