FOTO VIDEO| Mii de oameni s-au strâns la Alba Iulia, la moaștele Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit, la Catedrala Încoronării

Inovația, cheia succesului IPEC SA Alba Iulia, premiată din nou la Forbes Business Awards

La sfârșitul săptămâni trecute, la Snagov, într-un cadru elegant și companie selectă s-a desfășurat gala 2022 a Forbes Business Awards, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de recunoaștere și premiere a performanțelor din domeniul economiei.

În vreme de criză, de fapt de crize succesive și suprapuse, să te menții în afaceri este deja o performanță, să excelezi este talent, muncă, fler, curaj… De aceea premiile pe care organisme care monitorizează economia la dau, sunt pe de o parte o recunoaștere, pe de altă parte un stimulent și de aceea cu atât mai importante putând deveni un exemplu pentru alți intreprinzători.

IPEC SA Alba Iulia este o obișnuită a Forbes Business Awards obținând și la această ediție, a 10-a, un important premiu, cel pentru inovație. „La IPEC inovăm tot timpul! De aceea majoritatea premiilor pe care le-am primit sunt pentru inovație. Noi ne-am făcut un nume pentru că folosim foarte mulți roboți, mulți adaptați pentru nevoile noastre, de noi sau după planurile noastre. Dar punctul de greutate al inovației la IPEC SA este inovarea pe produs. Așa reușim să ne menținem pe o poziție înaltă ca producător de ceramică menaj. În prezent, la cererea clienților mari din retail și business ne concentrăm pe dezvoltarea unei game de produse profesionale (HoReCa). Acestea au proprietăți mult îmbunătățite în ceea ce privește rezistența mecanică, rezitența la atacuri chimice, rezistența la șocuri termice. Ele vor completa portofoliul deja existent de produse. În paralel, așa cum probabil deja știți, am fost printre primii din lume care am dezvoltat imprimarea digitală pe farfurii și căni. Ne-am creat singuri tehnologia care a rămas și în ziua de astăzi unică în felul ei. Acum dezvoltam un nou concept de imprimare care să permită aplicarea de straturi succsive pe produs și care să dea o profunzime decorului neatinsă până astăzi. Concret este vorba despre textură și iluzie optică 3D în sensul pozitiv al cuvintelor. Vom crea decoruri care atât de aproape de imaginea naturală încât vor fi greu de deosebit”, a explicat Cristian Covaciu, directorul general al IPEC SA.

Energia este un alt domeniu în care spiritul inovativ și-a făcut simțită prezența. A fost o necesitate, IPEC SA fiind un mare consumator de energie. „Am fost proactiv în această privință pentru că orice mare consumator de energie trebuie să fie atent la ce se întâmplă pe această piață. Că va fi o criză energetică știam, presimțeam că ne vom confrunta cu perioade de deprivare energetică, dar nu am crezut că această perioadă se va instala atât de brusc. Ce trăim acum este consecința unor politici greșite, a unor obiective prea ambițioase, de la închiderea unor capacități convenționale de producere a energiei, sau a unor centrale nucleare în statele vestice, la ambițiile Green Deal și declarațiile aberante privind interzicerea comercializării vehiculelor cu combustibili fosili până in 2030. Cine să mai investească atunci în producerea energiei din hidrocarburi? Cum să faci astfel de anunțuri când nu știi ce cât, cum vei asigura necesarul de energie. Războiul din Ucraina nu este cauza acestei crize, este doar acceleratorul ei. Dar, revenind… Noi, la IPEC am adaptat încă de acum 4 ani toate utilajele la standardele europene de eficiență energetică. Am schimbat toate sistemele de ardere de la cuptoare astfel încât să refolosim căldura recuperată din procesul de răcire. Am luat, deci măsuri de eficientizare energetică. Chiar și așa, prețul energiei a influențat și la noi structura de cost. Din fericire, inovația ne-a ajutat din nou: măsurile luate din timp, tehnologiiile unice dezvoltate în cadrul IPEC reduc consumul de energie pe unitatea de produs comparativ cu alte companii similare. În aceste condiții întreaga capacitate de producție este contractată. Mai mult, fideli comportamentului care ne-a ajutat să trecem peste alte crize, și acum, ne gândim să extindem capacitatea de producție cu o fabrică automatizată și integrată complet pentru produse plane (farfurii, platouri etc,) și cu una pentru produse cu concavitate mare (cești, căni, boluri etc.) În care vom crea locuri de muncă suplimentare mai ales în condițiile în care se previzionează că anul 2023 va duce la închiderea a numeroase companii.” a dezvăluit Cristian Covaciu.

Anca DINICĂ