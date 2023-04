FOTO VIDEO| Intervenție Salvamont Alba, la Cheile Râmețului: Trei tineri, din Sibiu și Cluj, blocați pe un traseu montan, au fost salvați

Trei tineri, studenți la Sibiu și Cluj, au fost salvați de către salvamontiștii din județul Alba, după ce au rămas blocați pe un traseu montan din Cheile Râmețului.

„Ieri, 13 aprilie, la orele 15:56, un apel sosit prin Dispeceratul Salvamont, ne-a alertat despre faptul că un grup de 3 tineri, cu vârste de 22 și 23 de ani, o fata și doi băieți, studenți la Sibiu și Cluj-Napoca, au probleme în Cheile Râmețului.

Am fost puși în legătură cu aceștia și astfel am aflat că au traversat cheile pe firul apei, cu intenția de a se întoarce pe sus, pe traseul Brâna Caprei. Din când în când au fost nevoiți chiar să intre în apa foarte rece a râului. Aceștia au mai transmis că nu găsesc intrarea în traseu iar apa este prea mare, și în amonte și în aval de locul în care se aflau, și nu mai pot înainta. De asemenea, au mai transmis că nu mai pot intra în apă, debitul acesteia fiind cam mare și astfel, nu pot nici să se mai întoarcă. Dar la final au mai menționat ceva important: că tânăra s-a lovit la genunchiul stâng, într-o piatră aflată sub apă și pe care nu a observat-o, contuzie care îi dă dificultăți în a se deplasa.

Deoarece în zona Cheilor Râmețului nu este acoperire cu semnal GSM, unul dintre ei a urcat pe un versant, pentru a căuta semnal și a cere ajutor. A reușit să transmită și coordonatele GPS, pentru a facilita localizarea.

După alertare, două autovehicule de teren cu 7 salvatori montani s-au deplasat de urgență înspre Cheile Râmețului și cu toate materialele de intervenție au început traversarea acestora pentru a-i localiza, acorda primul ajutor și evacua din zonă.

Chiar dacă tinerii nu au menționat, s-a luat în calcul o posibilă intrare în hipotermie a acestora, cunoscând faptul că au trecut prin vale, iar apa este foarte rece, ei având hainele și încălțămintea ude.

Salvatorii montani au urcat prin chei până s-a trecut de al doilea Portal (Poarta 2) iar tinerii au fost găsiți destul de mult în amonte de acesta.

S-a luat decizia de a fi conduși înspre amonte, către satul Cheia. O echipă de salvatori au rămas să conducă tinerii, pe care i-au asistat cu corzi, pe post de balustradă, la porțiunile de traversare a apei, deoarece temperatura foarte scăzută, debitul și adâncimea acesteia ar fi putut să îi pună în dificultate. O altă echipă a mutat atovehiculele, pe deasupra cheilor, înspre cătunul Cheia, pentru a prelua tinerii uzi, cu echipament mai puțin adecvat și pe salvamontiști.

Porțiunea de drum care coboară dinspre satul Brădești către cătunul Cheia a fost una dificilă, cu zonă de panta înclinată considerabil, strat generos de noroi și apă care șiroia pe ogașe și a pus la încercare mașinile de teren…dar și pe salvatori.

Dar vorba aceea: „În tot răul, și un bine!”. În felul acesta s-au încălzit cu toții, atât tinerii care au fost preluați și îmbarcați în mașini, cât și salvatorii.

Transportați înapoi la mașinile pe care le aveau la intrarea dinspre amonte în Cheile Râmețului, tinerii au relatat că s-au documentat despre chei, despre traseu, și au fost impresionați de frumusețea și spectaculozitatea acestora.

Au omis cateva lucruri importante: temperatura exterioară, cea a apei, debitul acesteia, echipamentul mai puțin adecvat și faptul că sunt porțiuni în care, cei care parcurg cheile, sunt nevoiți să intre prin apă.

Din fericire, la orele 20:30, totul s-a încheiat cu bine.

Tinerii au plecat spre casele lor și sperăm ca toți să avem sărbători frumoase, liniștite și fără evenimente! De unde și vorba noastră: „Să ne auzim numai când vrem!”, au transmis salvatorii.