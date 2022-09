FOTO VIDEO| Început de an școlar cu bucurie și emoție la Școala Generală „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Profesorii și învățătorii își revăd elevii

Elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia se întorc în bănci: Ceremonia de început a noului an școlar i-a reunit cu profesorii lor.

Ceremonia de început de an școlar al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia i-a reunit din nou pe sutele de elevi din orașul Marii Unirii cu profesorii lor, odată cu încheierea vacanței de vară.

Anul școlar 2022-2023 vine cu un număr important de schimbări pentru tinerii din România, în special în modul în care aceștia vor intra în vacanță.

Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanță toți elevii în perioada 22-30 octombrie 2022.

Înainte, intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare, în perioada octombrie-noiembrie.

Anul școlar 2022—2023 este structurat astfel:

Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz; vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023;

de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz; Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

Anul școlar 2022-2023, primul fără teze semestriale

Tezele semestriale ar putea fi înclocuite cu două evaluări standardizate, la începutul și la finalul anului școlar. Acesta informație nu reprezintă o decizie finală, urmând să fie stabilită în urma Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

“Având în vedere relevanța tezelor semestriale, intenționăm să revizium regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar în sensul renunțării la obligativitatea acestor teze semestriale. Sunt convins că fiecare profesor știe bine când să-și planifice aceste evaluări pe parcurs.

De asemenea, am luat act și de solicitarea elevilor pe care o susțin a unei evaluări standardizate la final de an școlări și o evaluare la început de an. Este un model pedagogic pe care îl vom avea în atenție”, a anunțat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.