FOTO VIDEO| Imagini spectaculoase cu Sebeșul acoperit de zăpadă: O haină alba de nea s-a așternut peste oraș

VIDEO| Medicul din Alba, Teodor Holhoș, care a făcut mii de operații explică cel mai des întâlnite probleme oftalmologice

Așnaiulianul Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, a fost invitat la emisiunea ”La Măruță” unde a discutat despre cele mai frecvente probleme oftalmologice.

”Pacienți din ce în ce mai tineri au probleme oftalmologice, iar aceste probleme pot începe chiar din copilărie. Eu, personal, recomand consultul periodic, chiar din primii ani de viață. Sunt probleme oftalmologice, precum ”ochiul leneș”, pe care, dacă le depistăm și le tratăm din copilărie, le putem rezolva.

Există soluții și pentru cei care nu doresc să poarte ochelari, avem tehnologia necesară pentru a scăpa un pacient de dioptrii în numai 7 secunde!

M-am încăpățânat să rămân în România, pentru că a fost un gând neplăcut să îi las pe toți cei dragi aici și deși nu am fost primit în sistemul de stat, am încercat în privat. Am reușit să operăm la clinică până acum un număr impresionant de cazuri, undeva la 20.000. Operăm undeva la 30-40 de pacienți pe zi, am avut și un reccord de 66 de cazuri într-o singură zi. Consider aceste operații sigure și oricine vrea să scape de ochelari are numeroase soluții, de la operația cu laser, la implantul de cristalin.” a declarat medicul oftalmolog Teodor Holhoș.