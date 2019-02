FOTO/ VIDEO: Eroi în luptă cu flăcările care au distrus fabrica Solina din Alba Iulia. Cum se duce bătălia contra-cronometru a pompierilor la cel mai mare incendiu din regiune

Fabrica Solina din Alba Iulia continuă să ardă mocnit la peste o zi distanță de momentul în care s-a declanșat dezastrul. Potrivit ISU Alba, 30 de pompieri acționează, duminică dimineața, cu 6 autospeciale pentru a învinge un dușman care nu se dă învins. Ei i-au înlocuit pe colegii care au muncit toată noaptea și care, la ieșirea din schimb, s-au reunit pentru o poză care să le amintească de cea mai mare bătălie dusă până acum.

O parte dintre ei sunt tineri și se confruntă pentru prima dată cu intervenția pe termen lung, alții chiar dacă au căpătat experiență recunosc că, totuși, nu au mai văzut așa ceva. Cu toții vor rămâne, însă, cu amintirea tristă a dezastrului produs de foc, în ciuda eforturilor depuse și ajutorului primit sâmbătă de la colegii din alte trei județe.

*Povestea pompierilor din Alba:

”Cum a început una dintre cea mai dificilă intervenție a pompierilor din Alba?

Ora 6,00, sâmbătă dimineață. Afară era încă noapte când Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” a județului Alba este anunțat că la o fabrică de pe Calea Ciugudului a izbucnit un incendiu.

Nu a durat mult până când pompierii din Alba Iulia au ajuns la fața locului, însă dezastrul nu mai putea fi oprit. Flăcările cuprinseseră mai bine de jumătate din fabrică. Imediat au fost mobilizate toate forțele disponibile Inspectoratului pentru Situații de urgență ,,Unirea” al județui Alba, dar având în vedere faptul că incendiul se manifesta pe o suprafață foarte mare au fost chemați în ajutor pompierii din județele vecine.

În curtea fabricii se desfășoară toate forțele, toți pompierii colaborează și au un singur scop, să lichideze incendiul, se începe lupta cu flăcările înalte de câțiva metri. Halele ardeau ca niște torțe și plăcile de la exterior pocneau și se prăbușeau în interior.

Ora 15:35 Intervenția pompierilor continuă pentru stingerea focarelor din interiorul fabricii.

Ora 18:50 Afară este din nou noapte, iar incendiul nu este încă stins. Focul se reaprinde ori de câte ori pompierii ridică bucățile de tablă.

A urmat o noapte lungă pentru colegii noștri care au luptat cu flăcările toată noaptea în încercarea de a lichida toate focarele existente sub materialele din care era confecționată hala și care s-au prăbușit în urma incendiului.

Duminică dimineața, intervenția continuă, se face schimbul de tură, pompierii epuizați care au acționat până la acea oră se înlocuiesc pentru a se odihni și pentru a ajunge și ei la familii, colegii lor preiau misiunea de intervenție care continuă și pe parcursul zilei de azi pentru a lichida incendiul”, a scris ISU Alba pe pagina sa de socializare.

Și pompierii din Cluj au o poveste de spus despre intervenția de sâmbătă, de la Alba Iulia și despre imaginea cu care au rămas după 5 ore de luptă cu flăcările: ”Un sinistru nemărginit, compus din cenușă și metal contorsionat”.

*Povestea pompierilor din Cluj:

”Sună alarma dis-de-dimineață în Detașamentul de Pompieri Turda. Se opresc pregătirile pentru schimbul de tură și sar în autospeciale pentru a porni spre o nouă urgență.

Vine ordinul de misiune:

– Trebuie să plecați în sprijinul colegilor din județul Alba. Este un incendiu care a cuprins o hală de câteva mii de metri pătrați.

Două autospeciale pornesc imediat pentru a lupta cu flăcările flăcărilor din județul Alba.

În cabine, pompierii își pregătesc echipamentele pentru intervenție și încearcă să-și imagineze urgia pe care urmează să o înfrunte. Prin stație se aude:

”La incendiu vor ajunge și forțe din Hunedoara și Sibiu!”

– Dacă e un incendiu la care merg pompieri din patru județe, trebuie să fie imens!

În sunetele de sirenă, pompierii transmit familiilor că vor ”întârzia”. Mesajele sunt scurte și reci, pentru a nu-i îngrijora.

Cristian e șoferul uneia din cele două autospeciale, e cu ochii în patru la șoseaua rece și la șoferii care încep să apară la primele ore ale dimineții.

În goana autospecialei, gândul său fuge către fiica sa, care îl așteaptă acasă, să plece peste două ore la competiția națională de Karate. El trebuia să o ducă cu mașina, împreună cu o colegă de echipă, la competiția din Cluj-Napoca.

– Nu ajung să vă duc astăzi la competiție, trebuie să mergeți cu altceva.

Fumul negru se zărește de departe și prevestește giganticul incendiul care începe să se asemene cu o furtună de foc. Flăcările absorbiseră aproape în întregime hala imensă și tot ceea ce aruncau pompierii albaiulieni în gura lor. Se alătură dispozitivului, încep să trimită tonele de apă înspre vâlvătaie și să scoată bunurile nepârjolite din hală.

După cinci ore de luptă, flăcările cedează în cele din urmă, dar lasă în urmă un sinistru nemărginit, compus din cenușă și metal contorsionat.

Strâng accesoriile și pornesc spre casă.

În cabină se aud colegii care vorbesc la telefon:

– Gata, am terminat, ajung imediat!

Cristian e la volan, tăcut. Se întreabă pe sine, în gând:

– S-or fi descurcat fără mine? Oare ce-o să zică fata când ajung acasă?

Când intră în casă e liniște. O caută pe fiica sa și o găsește în cameră.

– Am luat medalie…

– … Îmi pare rău că nu am ajuns să vă duc la competiție…

– Ne-a dus mama colegei mele.

– … am vrut fiu astăzi alături de tine la corepetiție!

– Mi-a spus mama că ai vrut și mi-a spus că a trebuit să stingi un incendiu mare, din alt județ. Eu m-am gândit mereu la tine, mi-am dorit să învingi flăcările și să te întorci cu bine acasă. Astăzi nu am vrut să mă dau bătută…

Astfel de momente ale tatălui pompier și ale copilului său sunt greu de descris, dar ușor de înțeles. E doar o întâmplare din viața unui pompier, care are curaj și devotament, la fel ca și colegii săi.” – este textul postat pe pagina de socializare a ISU Cluj

FOTO/ VIDEO: ISU Alba; ISU Cluj