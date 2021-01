FOTO, VIDEO| Dublă cerere în căsătorie, emoționantă, pe pârtie: Doi tineri din Alba și-au surprins iubitele în ziua de Anul Nou, în aplauzele celor prezenți

Prima zi din 2021 a fost una de ținut minte pentru două cupluri din Aiud, veniți la schi pe pârtia de la Păltiniş. Tinerii şi-au luat inima în dinţi şi au adresat iubitelor marea întrebare, în aplauzele și uralele a zeci de oameni prezenți.

Luca Andrei şi Alex, prieteni din copilărie au planificat momentul cu săptămâni în urmă, cu ajutorul unui cuplu de prieteni care au fost “complici” la surpriză. Luca și Bianca sunt împreună de 2 ani, iar Alex și viitoare sa soție, Roxana au 4 ani de relație.

Fetele nu au bănuit nici un moment ce urma să se întâmple, cei 4 aşezându-se, iniţial, la cadru, pentru o fotografie obişnuită, înainte ca băieții să se așeze în genunchi și să le ceară să fie împreună pentru tot restul vieții. După ce fetele au răspuns la cerere cu un „da” hotărât, turiştii din jur au izbucnit în aplauze.

„Am ales 1 ianuarie să fie o dată simbolică, prima zi din an, să o ținem minte toată viața și in fiecare an să ne întoarcem la Păltiniș și să ne amintim cu drag”, a spus Luca