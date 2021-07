FOTO VIDEO| DRAMA unui tânăr din Abrud care și-a pierdut locuința în urma inundațiilor. În doar 10 MINUTE apele i-au „furat” tot ce a construit prin propriile puteri

Un tânăr din Abrud, a fost grav „lovit” de efectele inundațiilor, acesta rămânând fără locuință, după ce apa a intrat cu repeziciune în casa sa.

Tânărul locuiește este singur, părinții acestuia au decedat când acesta avea 15, respectiv 16 ani, la momentul actual muncind 12 ore în fiecare noapte.

Acesta trăiește o adevărată dramă, după ce în doar 10 minute, apele au reușit să „fure” tot ce a construit prin propriile puteri.

„În 10 de minute a intrat apa. Am intrat înăuntru să stăm în casă pentru că a început să fulgere tare și m-a trimis cumnata în bucătărie să aduc niște carne să mâncăm, când am ieșit afară a venit apa pe mine, până aici (n.r. până la brâu). Am sunat de patru ori la 112 pentru că a rup garduri”, a declarat tânărul.

Casa nu mai poate fi locuită, nămolul adus de viitură având o înălțime de „o palmă” în interior.

De asemenea a fost distrusă și mobila, aragazul, frigiderul, parchetul a fsot smuls, cu alte cuvinte, tânărul are acum o locuință în care nu se mai poate trăi.