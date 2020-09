FOTO VIDEO| Dovleacul de peste 50 de kilograme din Ciugud! Nea Vasile caută pofticioși pentru a dona ,,namila” sa din grădină

Un dovleac de dimensiuni ,,greu de înghițit” și cu o greutate de cel puțin 50 de kilograme este obiectul unei dorințe altruiste și de lăudat al însuși omului care l-a sădit și crescut, din Ciugud.

Cu mâinile crăpate de la atâta muncă și cu o inimă mare, Vasile dorește să doneze dovleacul oricăror suflete ar avea nevoie de un festin copios. În vârsta de 72 de ani, acesta se gospodărește singur și îi este imposibil să consume o astfel de enormitate.

,,Sămânța am cumparat-o din piață, de unde se ia în mod normal. Am mai pus pepeni pentru consumul propriu, dar așa ceva n-am mai văzut. Și nici n-a fost culoarea asta, pentru că se spune că ar fi pepeni turcești și cei mai verzui sunt cei muntenești. Ce se vede se vede, ăsta este. Se poate mânca și în plăcintă și copt. De obicei noi îl facem mai mult copt. Se taie felii și se bagă în tavă în cuptor, se coace și se servește cu cea mai mare plăcere pentru că are un gust foarte bun.

E mare și frumos. Aș vrea să-l donez pentru că eu locuiesc singur și nevasta mea îngrijește un nepot. Eu de 4 ani sunt singur și mă gospodăresc cum pot.

L-aș dona undeva unde sunt mai multe persoane, unde să-l consume o dată sau maxim sau de două ori, pentru că dacă îl desfaci o dată, nu mai e bun. Nu m-am interesat la cine să îl dau încă. Cântărește în jur la 50kg, dacă nu mai bine.

Doi oameni îl ridică foarte greu. L-am pus în primăvară. Cum sunt singur, nu-mi pun nu știu cât de multe pentru că le arunc. Efectiv, arunc legume și fructe, o să vă arăt niște fructe, aproape 200kg. Mi-am dat seama că efectiv tot crește, pentru că nu este primul care se dezvoltă în felul ăsta. Mi-am dat că ăsta e ceva mai ieșit din comun și l-am așteptat, l-am udat și l-am îngrijit mai mult. Sper să-i placă celui care v-a gusta din el.”

Oamenilor muncitori și inimoși ca și Vasile le urâm mult noroc în a găsi burticile flămânde pe care le caută sa le umple de bunătăți și, sperăm ca acesta este doar una din multele recolte bogate ce vor urma.