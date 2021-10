FOTO VIDEO| Bărbatul din Alba care crește cel mai IUTE soi de ardei din LUME

Bărbatul din Alba care crește cel mai IUTE soi de ardei din LUME. Fostul profesor și IT-ist care vinde ardei și de 40 de ori mai iuți decât cei cu care suntem obișnuiți

Un agricultor în vârstă de 42 de ani a reușit să cultive în interiorul serelor sale, aflate în satul Hăpria din județul nostru, cel mai iute soi de ardei din lume: Carolina Reaper.

Florian Hada, un fost profesor și informatician care și-a găsit marea pasiune în cultivatul legumelor gustoase într-un mediu profesionist și lipsit de substanțe chimice, a reușit să crească celebrul soi mexican în grădina casei sale, pe care îl vinde în piețele din Alba Iulia, împreună cu alte bunătăți.

Fostul profesor a transmis astfel pentru ziarulunirea.ro câteva particularități ale acestui soi de ardei, prețuit de către gurmanzi și alți agricultori.

„Iuțeala ardeilor se măsoară pe scara Scoville. Ardeii iuți clasici, cum ar fi Cayenne, pe care îi găsim de vânzare, au undeva la 10 000-50 000 pe scara Scoville, iar Carolina Reaper are și până la 2 000 000 de unități. Înseamnă că este extrem, extrem de iute, dar nu este nici un risc în a-l consuma, chiar are beneficii. Substanța pe care o conține, capsaicina, ajută la circulația sângelui, dilatarea vaselor și are multe alte beneficii.”

Întrebat cum anume se „înțelege” acest soi de ardei cu climatul și dăunătorii din țara noastră, Florian Hada a precizat următoarele: „Nu se înțeleg foarte bine cu climatul din România. Dacă i-am cultiva afară, ar crește la jumătate, față de talia pe care o au în solar. Au nevoie de temperaturi destul de mari și sezonul la noi este mult mai scurt. Deși mai am fructe pe plantă, nu o să apuce să se coacă toate din cauză că vine frigul. Sunt originari din Mexic, unde este o cu totul altă climă.

La boli nu sunt foarte sensibili, însă la dăunători am avut afide și cam atât din fericire, pe care le-am combătut cu mămăruțe, care le sunt prădători naturali.”

Scena culinară din România se află într-o continuă evoluție, iar gurmanzii români devin din ce în ce mai „curajoși” când vine vorba de folosi noi ingrediente pentru mesele pe care le pun în fața celor dragi. Despre această evoluție a cererii de produse noi, agricultorul din Hăpria a spus că „pentru Carolina Reaper nu este o cerere mare, este și normal, pentru că este un produs de nișă, dar treptat, oamenii au început să își dea seama că există în piață și cumpără câte puțin.”

Prețul pentru un kilogram din acest sortiment este, cum lumea s-ar putea aștepta, „piperat” în comparație cu alte soiuri de ardei, însă Florian Hada îl recomandă tuturor celor care sunt curioși să îl încerce pentru prima dată.

Deși se ocupă de această afacere de 5 ani și deține o diplomă în horticultură de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Florian Hada a mărturisit că acesta este doar un punct de plecare. Pentru a rămâne la curent cu toate schimbările care se petrec în branșa sa, acesta a spus că citește tot timpul, iar informații se pot găsi peste tot, cu condiția să le filtrăm.

Florian Hada este de părere că oricine care împărtășește această dragoste se poate apuca de cultivatul propriilor legume, pentru a le putea vinde la final, însă la mijlocul său se află un proces destul de costisitor și anevoios.

„Și oamenii amatori pot să fac asta, dar este mai greu, nu sunt venituri extraordinare și durează să ajungi să te susții, pentru că trebuie să-ți faci clienți. Te maleezi după cerere, dar nu poți să faci asta în plin sezon. Sunt anumite riscuri. Din cauza asta am câte puțin din toate și așa riscurile sunt mai mici.”, a spus acesta.

Bărbatul din Hăpria are de asemenea și o pagină de Facebook, „Plante Aromatice Florian Hada”, pe care îl folosește pentru a ține legătura cu clienții săi și de asemenea pentru a-și „expune marfa” pentru orice eventual doritor. Pe lângă activitatea din piață, acesta mai face și livrări pentru cei doritori.

Printre produsele sale cele mai vândute se numără și castraveții și tomatele, pe care el le consideră ca fiind cele mai savuroase și mai potrivite pentru climatul nostru.

Culturile crescute de Florian Hada sunt, în concluzie, un mare plus pentru scena culinară din județul Alba, el reușind să aducă pe masa noastră o plantă care, nu acum mult timp, o puteam privi doar prin prisma unui ecran.

URSALEȘ IULIAN