FOTO/ VIDEO: Asfaltul a luat-o la vale, pe o stradă din Aiud, în timpul ploii torențiale de sâmbătă

Asfaltul a luat-o la vale pe o stradă din Aiud, în timpul ploii torențiale de sâmbătă după-amiază, iar un localnic nemulțumit spune că este rezultatul lucrărilor făcute de mântuială.

E a filmat și a fotografiat zona și a adăugat imaginilor următorul mesaj:

”Mulțumim Administrației Aiudului care are foarte mare grija de toți locuitorii din partea Aiudului și a Aiudului de Sus și nu doar in campanii. Mai jos se vede cum intr-o ploaie care nu a durat mai mult de 60 minute, tot asfaltul care a fost turnat in campania electorală a fost “spălat” la propriu cum au fost spălate și promisiunile sau proiectele care nu au un termen de finalizare. Sunt câteva imagini cu Str. Tiglariei , Str. Nicolae Bălcescu, Str. Viilor și Zorilor. De pe care a curs la propriu asfaltul pe Strada Avram Iancu. In urma cu câteva luni am pus un video cu starea groaznica a unui drum foarte circulat respectiv Str Avram Iancu. Ca rezolvare, s-au rașchetat câteva porțiuni și s-au turnat câteva “petece” de asfalt. Doamna Primar, cât o sa fim oare o bătaie de joc? Cât oare o sa ne distrugem mașinile pe aceste străzi? Așa cum in campania electorală ați mers din poarta in poarta sa vorbiți cu cetățenii acestei zone și le-ați promis ca totul se va rezolva, as dori și acuma sa ieșiți pe teren, cu o pereche de pantofi cu toc și sa circulați pe acele trotuare care acuma 2 ani le făceați. Chiar as dori sa văd dacă aveți acuma pe unde circula ca pieton”.

loading...