FOTO VIDEO| Alessia se va putea trata! Mama sa, în lacrimi după ce suma de 2,5 milioane de dolari a fost strânsă în doar 12 săptămâni

Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, a fost anunțată reușita campaniei de strângere de fonduri pentru Allessia, o fetiță din județul Alba care a fost diagnosticată cu Amiotrofie Spinală Musculară.

,,Am reușit

Împreună am strâns 2.500.000 dolari în doar 12 săptămâni!

Tu, om frumos, ai salvat viața Alessiei! Tu, cel care ai donat, ai participat la tombole și licitații, ai distribuit, ai cerut ajutorul celor din jur, ai organizat și participat la târguri sau alte evenimente, tu cel care ai răspuns la provocările din grup, ai cumparat din grup, ai dat like-uri, ai invitat prieteni la noi in grup…tu, ai indeplinit aceasta minune pentru Alessia!

Mulțumim tuturor companiilor care s-au alăturat luptei pentru Alessia și tuturor persoanelor publice care ne-au ajutat cu promovarea cazului.

Sunt cea mai fericită mămică din lume❗❗❗Astăzi, dumneavoastră mi-ați salvat copilul. ♥️♥️♥️♥️Bilanțul în acest moment a ajuns la 2.441.386 dolari însă cu sumele ce urmează să intre zilele următoare din SMS-uri și târguri, completăm suma până la 2.5 milioane dolari.2.500.000 dolari, acesta este prețul pus pe viața copilului meu și fără să stați pe gânduri, dumneavoastră ne-ați dăruit această sumă uriașă. 🤗Astăzi, ați salvat o viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ați ales să salvați viața copilului meu.Îmi doresc din tot sufletul meu ca acest grup sa rămână la fel de unit și de puternic și să salvați mulți alți copii de acum înainte fiindcă aici, faceți miracole. 🙏Dumneavoastră aveți puterea de a schimba lumea, aveți puterea de a salva vieți. Sunteți o mare de supereroi trimiși de Dumnezeu pe pământ și sunt convinsă că tot acest bine pe care îl faceți se va întoarce înzecit.Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi, le mulțumesc oamenilor care moderează acest grup și Asociației pentru micuțul Noel. Sunteți cu toții o super echipă, o super familie fără de care noi nu am fi reușit niciodată.Recunoștința mea va fi veșnică și rugăciunile mele se vor îndrepta mereu spre dumneavoastră, familia noastră uriașă!Acest grup va rămâne mereu casa noastră virtuală și vă vom ține la curent cu fiecare pas pe care îl vom face. Ne pregătim de zor pentru Zolgensma, avem de făcut o serie de analize iar dacă totul va fi ok, foarte curând pornim spre Budapesta 😍.Abia aștept să mergem la tratament și să pot să strig în gura mare: STOP SMA-1❗ Publicată de Beatrice Tatariu pe Luni, 12 octombrie 2020

Ii mulțumim doamnei Verginia Vîntu, mama Alexei (fetița din Republica Moldova care a câștigat Zolgensma la tombola Novartis) care a donat de mai multe ori în ultimele săptămâni, suma totală primită de la Alexa ajungând la 148.000 dolari.

Felicitări tuturor!!!

Suntem o forță de neoprit!

Alessia va merge la tratament în Budapesta iar noi ne vom bucura de fiecare reușită a ei. O vom însoți pas cu pas în procesul de recuperare și vom fi aici, pentru a ne oferi ajutorul atunci cand va avea nevoie.

Alessia, te iubim și îți dorim o copilărie minunată alături de mămica ta! Îți dorim să te recuperezi repede și ușor și așteptăm să te întorci la noi în grup sa ne bucuri cu evoluția ta.

Acest grup își continuă misiunea pentru un alt copil diagnosticat cu SMA1, revenim în scurt timp cu postarea de prezentare.

În grup, nu se schimbă nimic. Toate licitatiile, tombolele și donațiile merg mai departe cu plata în conturile “ Asociatiei pentru Micutul Noel” iar începând din acest moment, bănuții se strâng pentru următorul caz.

Vă mulțumim și vă rugăm să păstrăm acest grup unit și puternic.”

Astfel, micuța se va putea bucura în sfârșit de o viață mai normală, datorită ajutorului acordat de toți cei care au participat la campania de strângere de fonduri.