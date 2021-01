FOTO VIDEO| ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Două mașini, „făcute praf” după ce au intrat în coliziune

Un accident rutier a avut loc în după masa zile de joi, în jurul orei 16:30, pe strada Tudor Vladimirescu, dinMunicipiul Alba Iulia, în zona Casei de Pensii.

Potrivit martorilor de la fața locului, vina este a unui șofer care a ieșit de pe strada Gheorghe Doja, fără a se asigura, iar cele două vehicule au intrat în coliziune încercând să evite accidentul.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale fără a fi implicate victime.