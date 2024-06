FOTO: Un nou an cu performanțe, reprezentanții Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate remarcabile la sport

Pentru al doilea an școlar consecutiv, reprezentanții Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș s-au bucurat de rezultate remarcabile în plan sportiv. Pregătiți de Ovidiu Crișan, profesor de educație fizică și sport, elevii din Sebeș au concurat, la feminin și masculin, la diverse discipline, cum ar fi șah, handbal, oină, baschet, fotbal, atletism, tenis de masă și badminton.

„Un an excepțional pentru care doresc să mulțumesc colegilor, profesori și diriginți, pentru înțelegere în pregătirea elevilor și pentru rezultatele obținute, directiunii pentru susținerea de a face performanță și la Educație Fizică și Sport, părinților pentru sprijin și înțelegere, și nu în ultimul rând copiilor pentru devotament, încredere, spirit de competiție și munca depusă. Vreau să îi felicit pe toți elevii care au avut rezultate foarte bune, sunt mândru să le fiu profesor îndrumător la toate sporturile posibile!”, a transmis Ovidiu Crișan, acesta activând în continuare ca fundaș la Viitorul Sântimbru, vicecampioană în Liga 4.

Rezultate:

*șah: Ianis Tarciuc, participare la etapa națională la Deva; Elena Asultanei – mențiune; etapa județeană: Ianis Tarciuc – locul doi, Darian Morar – mențiune;

*handbal: echipa feminină (în componența Andra Hăprianu, Claudia Frâncu, Silvana Ghenescu, Delia Barjuca, Beatrice Drăgan, Anastasia Scuturici, Ana Candroiu, Bianca Hada, Maria Cazan și Simona Stricatu) – locul întâi la etapa județeană, liceu și locul al doilea la etapa zonală de la Reșița;

*oină: la feminin – locul întâi la etapa județeană și locul doi la etapa zonală, liceu, de la Șimand (Arad). Din echipă fac parte Andra Hăprianu, Silvana Ghenescu, Ana Cândroiu, Bianca Grosu, Rania Boabeș, Beatrice Drăgan, Ștefania Ștefan, Claudia Frâncu, Delia Barjuca; la masculin – locul întâi la etapa județeană și locul doi la etapa zonală, liceu, de la Șimand (Arad), componența fiind Rafael Berindei, Andrei Cibu, Silviu Avram, Ștefan Grosu, Bogdan Târziu, Lucian Ghibu, Robert Sterp, Gheroghe Plesa, Darian Morar, Dan Cibu;

*baschet – locul trei la etapa județeană, băieți, liceu, echipa fiind compusă din M. Vintilă, K. Petraș, V. Bogar, P. Catana, G. Vușcan, R. Cândescu, L. Gogesch, M. Zbuchea, V. Căta, I. Moldovan, A. Marc și R. Bena;

*fotbal – locul trei la etapa județeană, fete, liceu, echipa diin formată din B. Grosu, R. Boabeș, S. Ghenescu, M. Similie, G. Similie, D. Barjuca, D. Jinar, S. Titianu, A. Săliștean, A. Maniu și D. Șufană;

*pentatlon: Rafael Berindei – locul doi; Lucian Ghibu și Ștefan Grosu – mențiuni;

*cros: Bianca Grosu, Iulian Doncea și Rafael Berindei – mențiuni;

*tenis de masa, etapa județeană: Raluca Avram, Bianca Hada, Grosu Ștefan și Cristian Ispas

*badminton, etapa județeană: Andreea Popa – locul 3, Danis Crăciun – mențiune.

La etapele municipale, zona Sebeș, Colegiul „Lucian Blaga” s-a clasat pe locul întâi la handbal feminin și baschet masculin; la șah, masculin, pe toate locurile de pe podium, pe prima poziție la feminin; la cros, atât la feminin, cât și la masculin, au fost adjudecate primele trei poziții; la tenis de masă, feminin – toate locurile de pe podium, la masculin – locurile 1 și 3 plus o mențiune; la pentatlon, masculin – locurile 1, 2 și 3; la fotbal, liceu – locul 2 la Under 16 și locul 3 la Under 18. Felicitări!

