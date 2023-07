FOTO| Un drum cu peisaje de vis din Alba va fi modernizat. Proiectul costă peste 20 de milioane de lei...

Raluca Bujiță este specialist în nail art de mai bine de 10 ani. Își dedică timpul perfecționării continue în vederea oferirii celor mai bune servicii și recent s-a clasat pe locul III, la general, la cel mai prestigios concurs de nail art din România, câştigând, de asemenea, trei medalii la patru dintre categoriile la care a participat.

La 35 de ani ai săi, cu o atitudine pozitivă, o energie debordantă și un zâmbet larg, albaiulianca poate cuceri orice clientă care trece pragul salonului ei.

Raluca Bujiță s-a născut în localitatea Aiud, este căsătorită și are 3 fetițe, de 10 ani, 6 ani și 3 ani. A terminat Facultatea de Psihologie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 2010 și o perioadă a profesat la Centrul Ansberg în Alba Iulia. Pasiunea pentru arta de a trasforma unghiile s-a dovedit a fi mai mare decât psihologia, însă ea spune că este recunoscătoare pentru tot deoarece a ajutat-o mult în carieră.

– Povestește-mi cum a început pasiunea ta pentru nail art.

– Totul a început în 2007, când eram elevă în clasa a XII-a. Am avut o prietenă foarte bună care lucra în salonul finei noastre și mă chema să o ajut în weekend. Țin minte că atunci erau tipsuri lipite cu lipici și noi trebuia să le pilim, să le dăm formă și așa am furat tot ce se putea. Mi-a plăcut foarte mult și ulterior, după ce am terminat liceul și am mers la facultate, am locuit cu această prietenă, iar acolo, în gazdă, am luat o masă și produse și făceam unghii împreună. Asta a durat doar un an, după care prietena mea nu a mai venit la facultate. Eu am absolvit facultatea între timp și am venit la Alba Iulia, unde m-am mutat cu soțul meu actual. Am avut ceva pauze de la a lucra în domeniul manichiurii, dar mereu imima mea era acolo și știam că într-o zi voi preda această meserie.

– De ce ai ales manichiura și nu altă ramură, precum coafura?

– Am cochetat cu machiajul, am făcut și două cursuri în acest sens, dar a fost doar din pasiune și pentru a ști eu să mă machiez atunci când trebuie să particip la evenimente. Eram conștientă că nu pot să mă perfecționez decât pe una dintre aceste două ramuri și atunci am ales manichiura, pentru că acolo aveam deja foarte mulți bani investiți și cursuri de perfecționare.

– Ce îmi poţi spune despre concursul la care ai participat recent? Cum a fost această experiență, cum ai ajuns să participi și cu ce premii te-ai întors?

– Primul concurs la care am participat a fost în 2019, la București, tot la NailproRomania. Atunci am intrat doar în top 10 la o categorie de unghii și asta m-a ambiționat să merg mai departe și mi-am propus să mă antrenez atât de mult încât să pot să ajung pe podium. Munca de salon e total diferită de concurs, acolo sunt alte criterii, alte standarde și până nu ești pus în fața faptului nu îți dai seama. De aceea eu le sfătuiesc pe fete să participe fizic la un concurs, pentru că nu își pot da seama de intensitatea cu care se simte totul decât pe arenă.

Acolo, când spune „start”, și la final, când auzi numărătoarea inversă, ți se face pielea de găină, nu mai știi pe ce să pui mâna. Se aud în sală fetele celelalte care sunt la faza de pilire și poate tu ești doar la aplicarea produsului, şi atunci intri în panică. Acum, la Constanța, la NailproRomania, mi-am setat obiectivul să urc pe podium, m-am antrenat intens timp de 2 luni, am chemat o fostă cursantă pentru model și am început să fac unghii de competiție.

M-am înscris la 4 categorii, dintre care am câștigat 3. Locul 1 la categoria „one my own” (construcție 5 unghii cu French de interior), locul 2 la categoria „manichiură cu ojă semipermanentă” (aici am avut de lucrat 2 mâini în 30 de minute, la o mână culoarea roșie și la cealaltă mână French) și locul 3 la categoria „stiletto design”, unde am avut de construit 5 unghii stiletto cu lungimea minimă de 5,8 centimetri.

– Ce înseamnă „unghii tehnice” pe înțelesul tuturor?

– Cred că definiţia cea mai scurtă ar fi aplicarea de material artificial pe unghia naturală, înfrumusețarea unghiilor și naturalețe.

– Ce sfaturi le dai clientelor tale când vine vorba despre îngrijirea manichiurii?

– Pentru mine o mână îngrijită înseamnă o manichiură impecabilă. Nu contează dacă optăm pentru o manichiură scurtă cu ojă semipermanentă sau pentru o prelungire, contează foarte mult execuția lucrării.

– Cum poți să ai manichiura perfectă?

– Venind la timp la întreținere, prin îngrijire cu ulei de cuticule hidratant acasă și având grijă de manichiură atunci când muncim.

– Cât de des trebuie să meargă o femeie la manichiură și pedichiură?

– Optim este la 21 de zile, după această perioadă materialele tehnice își pierd din elasticitate și ele devin casante, iar manichiura poate suferi transformări.

– Ce îmi poți spune despre forma unghiei și cum o alegem?

– În funcție de patul unghial natural se alege forma unghiei și lungimea. Ea trebuie să înfrumusețeze mâna clientei și nu să o urâțească.

– Pentru o manichiură perfectă este important să îngrijim și mâinile?

– Desigur, este important să alegem uleiuri hidratante și seara, dacă avem timp, să aplicăm și cremă sau mască. Mâinile sunt oglinda noastră, deci atunci când avem un prim contact cu cineva acesta se uită la mâini.

– Poți practica această meserie dacă nu ai talent?

– Se poate cu mult efort. Practic, oricine își dorește și perseverează poate avea rezultate bune. Cu o tehnică corectă poți să îți formezi mâna de lucru.

– Există opinii care susțin că unghiile tehnice nu sunt sănătoase și că produsele atacă unghia naturală. Tu ce părere ai despre lucrul acesta?

– Sunt o grămadă de studii veritabile care arată că o tehnică greșită poate distruge unghia naturală. De asemenea, sunt și produse de proastă calitate pe care fetele le folosesc fără niciun curs și care dezvoltă foarte multe alergii. Dar, din nou, este problema fetelor care practică fără nicio specializare și care nu știu ce produse să folosească. Această meserie implică foarte multe cunoștințe în domeniu, de chimie, de anatomie și chiar fizică.

– Ce i-ai transmite unei domnișoare care dorește să practice această meserie?

– Să își urmeze visul și să nu lase pe nimeni și nimic să o doboare. Sunt multe greutăți pe care trebuie să le depăşim, dar satisfacțiile sunt mult mai multe. Orice vis merită trăit la maximum!