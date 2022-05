FOTO| TRAGEDIE la Buzău: Un parașutist de 38 de ani, de la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii, a murit în timpul unui exercițiu

SUBIECTE ȘI BAREME la Evaluarea Națională de la clasa a VI-a 2022, proba la Limbă şi comunicare: Ce au avut de rezolvat elevii

Subiectele și baremele la Evaluarea Națională de la clasa a VI-a au fost publicate, pentru proba la Limbă și comunicare. Testarea de 60 de minute are rolul de a le da copiilor și părinților o primă idee asupra liceelor sau școlilor profesionale pentru care s-ar putea pregăti, dar verifică și nivelul pierderilor generate în pandemie.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: proba la Limbă și comunicare este programată pe 25 mai, iar la Matematică și Științe ale naturii pe 26 mai 2022.

Rezultatele copiilor la evaluarea de la clasa a VI-a nu vor fi trecute în catalog, nici nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate fiecărui părinte în parte de către profesorul diriginte.

SUBIECTE Evaluarea Națională de la clasa a VI-a, LA LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Potrivit manualului de practici pentru școli, în fiecare clasă, elevii vor fi așezați în bănci câte doi sau conform așezării lor obișnuite. Distribuirea testelor se va face controlat, după cum urmează: Testul nr. 1, Testul nr. 2 etc., până când fiecare copil și-a primit testul pe care trebuie să lucreze, se arată în document.

Algoritmul administrării textelor scrise urmărește distribuirea simultană și controlată a celor două variante de teste pentru fiecare evaluare națională, în fiecare clasă testată, din fiecare școală care are elevi în clasa a VI-a.

La expirarea timpului de lucru, testele vor fi recuperate și sortate în ordinea distribuirii lor pe fiecare clasă și organizate în pachete. Pachetele astfel constituite vor fi aduse la Comisia de organizare și de administrare a EN-2022 din unitatea de învățământ.

Eventualii elevi întârziați vor fi conduși de către asistent într-o altă sală de clasă, unde pot fi supravegheați. În cazul în care un elev a lipsit la o zi de testare, dar a venit la următoarele, va participa în continuare la testare, în mod obișnuit, se arată în document. Se urmărește implicarea tuturor elevilor în EN-2022, în condiții comparabile de administrare.

La eventualele întrebări ale elevilor, li se sugerează să citească încă o dată cerințele cu atenție. Administratorul testului este rugat să noteze eventualele întrebări ale elevilor în raportul testării și să le reproducă în Raportul Administratorului de test.

Amintim că Sorin Cîmpeanu spunea într-o dezbatere organizată de Edupedu.ro, în luna septembrie 2021, că Evaluările Naționale din anul școlar 2021-2022 vor fi standardizate și corectarea va fi făcută computerizat: „Va trebui însă să derulăm foarte repede acest proces, va trebui să achiziționăm și echipamentele și va trebui să formăm și cadrele didactice pentru aceste evaluări online, asumate într-adevăr pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a și pentru Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a. Asumate și la nivel de proiect pilot pentru examenul de Bacalaureat, pilot însemnând evaluarea din cel puțin un liceu în fiecare județ”.

Iată ce spunea Radu Szekely, consilierul ministrului Educației, în luna ianuarie a acestui an despre evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a: „Evaluările de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt deja standardizate. Itemii care sunt folosiți sunt itemi care evaluează specific niște competențe foarte bine descrise. Profesorii primesc în baremul de corectare o descriere a acestor competențe și scopul acestor evaluări tocmai acesta a fost: să realizeze o evaluare standardizată și să sprijine profesorul, învățătorul în elaborarea inclusiv a activităților de învățare remedială. Nu s-a realizat neapărat acest lucru, însă instrumentul există. Trebuie să reglăm procesul, pentru că de multe ori, instrumentele se pun la dispoziție, însă implementare are de suferit. Într-adevăr, și aici, implementarea a avut de suferit.”